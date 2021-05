Bild: Pexels Viele Alumni wollen sich nach dem MBA-Studium weiterbilden. Hierbei sind Kernelemente traditioneller MBA-Programme weniger gefragt.

Eine Studie zweier Akkreditierungsinstitutionen für den Master of Business Administration zeigt, dass sich mehr als ein Drittel der Absolventinnen und Absolventen an Business Schools nach dem MBA-Programm weiterbilden möchten. Am beliebtesten sind technikbezogene Themen.