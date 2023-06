Der Bedarf an HR-Fachkräften ist seit 2019 stark gestiegen. Nun deutet sich eine Stabilisierung der Nachfrage auf hohem Niveau an. Das zeigt das aktuelle "Job & Skill Barometer" der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP) und des Softwareanbieters Textkernel.

Die gestiegene Nachfrage nach HR-Fachkräften, die im Jahr 2020 durch die Coronapandemie und den damit verbundenen Arbeitskräftemangel ausgelöst wurde, setzte sich 2022 fort. So wurden im vergangenen Jahr 38 Prozent mehr Stellenanzeigen für HR-Fachkräfte geschaltet als im Jahr 2021. Insgesamt stieg die Zahl der offenen Stellen für die Berufsgruppe Human Resources von 2019 bis Ende 2022 um 88 Prozent.

HR-Stellenmarkt stabilisiert sich auf hohem Niveau

Im ersten Quartal 2023 deutet sich nun eine Trendwende an. Hier zeichnet sich erstmals ein leichter Rückgang der Stellenanzeigen ab und lässt für 2023 eine Stabilisierung der Nachfrage auf hohem Niveau erwarten. Im ersten Quartal 2023 waren insgesamt 45.812 Stellen für Personalmanagerinnen und Personalmanager offen – verglichen mit knapp 49.000 Stellen im gleichen Zeitraum 2022. Das geht aus der neuesten Auswertung des Job- und Skill-Barometers hervor. Die Analyse untersucht auf Basis umfangreicher Arbeitsmarktdaten die Entwicklung verschiedener Berufsgruppen auf dem deutschen Stellenmarkt, aktuell die von HR.

Nachfrage nach HR-Fachkräften nach Branche, Unternehmensgröße und Region

Die Nachfrage nach HR-Fachkräften verteilt sich regional entsprechend der Größe und der Wirtschaftsleistung der einzelnen Bundesländer. Eine Ausnahme ist hier das Land Berlin, in dem es eine verhältnismäßig hohe Nachfrage nach Human-Resources-Fachleuten gibt. Diese liegt auf dem gleichen Niveau wie im Bundesland Baden-Württemberg.

Der Anteil der einzelnen Branchen innerhalb der Berufsgruppe Human Resources ist über die vergangenen fünf Jahre nahezu unverändert. An der Spitze liegen die Branchen Industrie/Technik, Unternehmensdienstleistungen und Handel. Der Bedarf an HR- Fachleuten in großen Unternehmen stieg im Untersuchungszeitraum 2019 bis 2023 an, während kleine und mittelständische Unternehmen weniger HR-Stellen ausschrieben.

HR-Fachkräfte: diese Kompetenzen und Skills sind besonders gefragt

Innerhalb der Top zehn der IT-Skills für Human Resources ist zu beobachten, dass Microsoft-Office-Anwendungen nach wie vor stark nachgefragt werden. Kenntnisse in Data Analytics oder agilen Methoden werden hingegen nur auf niedrigem Niveau nachgefragt. Eine Steigerung ist hier kaum zu erkennen. Die wichtigsten Professional-Skills in HR-Stellenanzeigen sind seit Jahren ähnlich: dazu zählen Personalwesen, Recruiting, Beratung und Verwaltungstätigkeiten. Die wichtigsten Soft-Skills bleiben wie in den vergangenen Jahren Kommunikation, Eigenmotivation und Teamarbeit.





