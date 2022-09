Sonderzahlung zum Jahresende: Weihnachtsgeld: Wer bekommt wie viel?

Zum Jahresende können sich viele Arbeitnehmende über Weihnachtsgeld freuen. Insgesamt 52 Prozent der Beschäftigten in Deutschland erhalten die Sonderzahlung. Für Angestellte, die in einem tarifgebundenen Unternehmen im Westen Deutschlands mit unbefristetem Vertrag in Vollzeit arbeiten, ist die Aussicht auf Weihnachtsgeld am besten. Weiter