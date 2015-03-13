Fehlbesetzungen vermeiden: Dos and Don'ts im Recruiting

Fehlentscheidungen im Recruiting sind teuer. Doch trotzdem passieren sie häufig, wie eine Umfrage belegt. Viele der befragten Personaler suchen den Grund dafür bei den Bewerbern und im Fachkräftemangel - statt einige Recruiting-Grundregeln zu beherzigen.

In einer Umfrage der Hay Group beziffern über die Hälfte der Personalmanager die Kosten, die entstehen, wenn ein Job neu besetzt werden muss, auf mehr als 6.000 Euro.



Doch eine hohe Erfolgsquote haben die Personaler nicht aufzuweisen: In der Umfrage des Personaldienstleisters Robert Half gaben 80 Prozent von 200 Befragten an, schon einen Mitarbeiter eingestellt zu haben, der unter den an ihn gestellten Anforderungen zurückgeblieben ist. Zudem geben die HR-Manager zu, dass etwa jeder zehnte Mitarbeiterwechsel auf einer Fehlentscheidung beim Recruiting beruhe.

Befürchtung: Arbeitsmoral könnte leiden

Doch in den zusätzlich entstehenden Kosten sehen die Befragten auch nicht das Hauptproblem: Nur zwölf Prozent geben dies an. Vielmehr fürchten ganze 52 Prozent, dass ihre personellen Fehlentscheidungen zu Produktivitätsverlust des Unternehmens führen könnten. Für mehr als jeden dritten Befragten (35 Prozent) ist die größte Sorge, eine Fehleinstellung wirke sich negativ auf die Arbeitsmoral aus und stifte Unruhe im Team. Diese Tendenz der Ergebnisse ist unabhängig von der Größe der Unternehmen, in denen die Befragten tätig sind.



Fachkräftemangel als Grund für Fehlbesetzungen

Entsprechend sieht eine große Mehrheit der Personalentscheider (80 Prozent) das Recruiting als große Herausforderung an. Allerdings schieben sie die Verantwortung für Fehlentscheidungen offenbar von sich weg. Vielmehr begründen sie Fehlbesetzungen mit dem Fachkräftemangel. Mit dem Mangel an Fachkräften mit Spezialwissen oder für Nischenbereiche begründen 69 Prozent der Befragten die Probleme bei der Personalsuche. Je 15 Prozent beklagen zudem die unzureichenden kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Kenntnisse von Bewerbern und einen zu starken Wettbewerb um die besten Fachkräfte.

"Dos & Don’ts" im Recruiting

Die Studienautoren von Robert Half haben auf Basis dieser Ergebnisse einige "Dos and Don’ts" zusammengefasst, die Recruiter in ihrer Arbeit beachten sollten: