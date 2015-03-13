Fehlbesetzungen vermeiden: Dos and Don'ts im Recruiting

Dos and Don'ts im Recruiting
In einer Umfrage der Hay Group beziffern über die Hälfte der Personalmanager die Kosten, die entstehen, wenn ein Job neu besetzt werden muss, auf mehr als 6.000 Euro.
Doch eine hohe Erfolgsquote haben die Personaler nicht aufzuweisen: In der Umfrage des Personaldienstleisters Robert Half gaben 80 Prozent von 200 Befragten an, schon einen Mitarbeiter eingestellt zu haben, der unter den an ihn gestellten Anforderungen zurückgeblieben ist. Zudem geben die HR-Manager zu, dass etwa jeder zehnte Mitarbeiterwechsel auf einer Fehlentscheidung beim Recruiting beruhe.
Befürchtung: Arbeitsmoral könnte leiden
Doch in den zusätzlich entstehenden Kosten sehen die Befragten auch nicht das Hauptproblem: Nur zwölf Prozent geben dies an. Vielmehr fürchten ganze 52 Prozent, dass ihre personellen Fehlentscheidungen zu Produktivitätsverlust des Unternehmens führen könnten. Für mehr als jeden dritten Befragten (35 Prozent) ist die größte Sorge, eine Fehleinstellung wirke sich negativ auf die Arbeitsmoral aus und stifte Unruhe im Team. Diese Tendenz der Ergebnisse ist unabhängig von der Größe der Unternehmen, in denen die Befragten tätig sind.
Fachkräftemangel als Grund für Fehlbesetzungen
Entsprechend sieht eine große Mehrheit der Personalentscheider (80 Prozent) das Recruiting als große Herausforderung an. Allerdings schieben sie die Verantwortung für Fehlentscheidungen offenbar von sich weg. Vielmehr begründen sie Fehlbesetzungen mit dem Fachkräftemangel. Mit dem Mangel an Fachkräften mit Spezialwissen oder für Nischenbereiche begründen 69 Prozent der Befragten die Probleme bei der Personalsuche. Je 15 Prozent beklagen zudem die unzureichenden kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Kenntnisse von Bewerbern und einen zu starken Wettbewerb um die besten Fachkräfte.
"Dos & Don’ts" im Recruiting
Die Studienautoren von Robert Half haben auf Basis dieser Ergebnisse einige "Dos and Don’ts" zusammengefasst, die Recruiter in ihrer Arbeit beachten sollten:
|Zu vermeiden
|Zu verfolgen
|Im Alleingang rekrutieren
|Holen Sie sich Feedback von Kollegen zum Anforderungsprofil der offenen Stelle.
|Zu viel erwarten
|Unterscheiden Sie zwischen Fähigkeiten, die für die Stelle unabdingbar sind und solchen, die entwickelt werden können.
|Auf Standard-Stellenanzeigen zurückgreifen
|Erstellen Sie passgenaue Stellenanzeigen und fügen Sie interessante Details ein, wie Teamgröße, Berichtslinie, Unternehmenswerte, Weiterbildungsangebote und ein Link zur Karriereseite.
|Über Quellen suchen, die andere auch nutzen
|Betreiben Sie Active Sourcing im passiven Bewerbermarkt. Viele festangestellte Kandidaten sind offen für interessante Stellenangebote. Führen Sie Mitarbeiterprogramme ein und prämieren Sie erfolgreiche Empfehlungen.
|Zu lange warten
|Sprechen Sie ein Angebot aus, sobald Sie einen Favoriten identifiziert haben. Sie riskieren sonst, Ihren Wunschkandidaten an die Konkurrenz zu verlieren.
|Die Lösung im Internet erwarten
|Online-Tools können sehr wertvoll sein, die persönliche Interaktion ist jedoch der wichtigste Aspekt im Recruiting-Prozess. Bauen Sie sich eine Bewerber-Pipeline auf.
|Ein niedriges Gehalt anbieten
|Bieten Sie ein marktübliches Gehaltspaket an. Orientieren Sie sich dabei an Gehaltsübersichten.
-
Essenszuschuss als steuerfreier Benefit
839
-
Workation und Homeoffice im Ausland: Was Arbeitgeber wissen müssen
688
-
Acht rettende Sätze für schwierige Gesprächssituationen
375
-
BEM ist Pflicht des Arbeitgebers
349
-
Probezeitgespräche als Feedbackquelle für den Onboarding-Prozess
296
-
Vorlage: Leitfaden für das Mitarbeitergespräch
267
-
Ablauf und Struktur des betrieblichen Eingliederungsmanagements
258
-
Das sind die 25 größten Anbieter für HR-Software
258
-
Warum Offboarding an Bedeutung gewinnt
227
-
Mitarbeiterfluktuation managen
1984
-
Machiavelli wollte das Richtige und predigte das Falsche
18.02.2026
-
Warnung vor gefährlicher Schatten-KI
16.02.2026
-
Fehlzeiten reduzieren: Tipps zur Analyse von Gesundheitsdaten
16.02.2026
-
Steuerfreier Sachbezug: Ein strategisches HR-Instrument
12.02.2026
-
Wie aus Distanz Gemeinschaft im Team entsteht
12.02.2026
-
Wie der Arbeitskontext die Leistungsbereitschaft beeinflusst
11.02.2026
-
Homeoffice steigert Produktivität – aber nur bis zu einem Kipppunkt
10.02.2026
-
Wie ältere Beschäftigte leistungsfähig und motiviert bleiben
10.02.2026
-
Die Wechselbereitschaft der Beschäftigten sinkt
09.02.2026
-
HR zwischen Effizienzdruck und KI-Erwartungen
06.02.2026
Christin Müller
22.09.2015 10:32 Uhr
Ein weiteres Don't im Recruiting: Bewerber lange auf Feedback warten lassen.
Wie man den Recruiting Prozess beschleunigt: (Link entfernt, bitte beachten Sie die Netiquette. Haufe Online Redaktion)