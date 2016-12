29.05.2012 | Best Companies for Leadership

Unternehmen, die keine Risiken scheuen, haben die Nase vorn

Bild: Haufe Online Redaktion

Innovationsgeist und die konsequente Förderung von Talenten: Das sind die Faktoren, die Unternehmen erfolgreich machen. Dies geht aus der aktuellen Studie "Best Companies for Leadership" der internationalen Managementberatung Hay Group hervor.

Die Studie basiert auf einer Online-Befragung der 2.300 größten Unternehmen weltweit sowie der Einschätzung ihrer Wettbewerber. Im europäischen Ranking belegen Unilever, Nestlé und Siemens die Spitzenplätze. Unter die europäischen Top 10 schaffte es mit Daimler zudem ein weiteres deutsches Unternehmen (Platz 10). Weltweit hat General Electric die Nase vorn, gefolgt von Procter & Gamble und IBM.

Mut zum Risiko

"Die Leadership-Elite zeichnet sich dadurch aus, dass sie innovativen Ideen unbürokratisch eine Chance gibt", sagt Andreas Randebrock, Head of Leadership and Talent bei Hay Group D/A/CH. Außerdem seien die erfolgreichen Unternehmen risikobereit. So scheuten sie sich nicht, innovative Projekte anzustoßen, auch wenn diese sich in der Zukunft möglicherweise als unrentabel erweisen könnten, so Randebrock. Diesen Befund stützt die aktuelle Studie: Danach haben 94 Prozent der "Best Companies for Leadership" den Mut, auch potenziell unprofitable Projekte durchzuführen, wenn es darum geht, Neues auszuprobieren. Von den Mitbewerbern tun dies nur 49 Prozent.

Anerkennung für innovative Ideen

Außerdem würdigt die Geschäftsleitung der Leadership-Elite regelmäßig innovative Ideen. Diese Anerkennung bekommen nur 49 Prozent der Mitarbeiter der Wettbewerber. "90 Prozent der Best Companies for Leadership ermutigen ihre Mitarbeiter, ihre neuartigen Ideen gleich persönlich dem Chef vorzustellen, ohne zuvor langwierige hierarchische Entscheidungsprozesse einzuhalten", sagt Randebrock. Bei den Branchenkollegen trifft dies nur in 63 Prozent der Fälle zu.

Gezielte Nachwuchsförderung

Alle der Top 20-Unternehmen gaben an, auch jüngeren Kollegen eine Plattform zu geben, ihre innovativen Ideen vorzustellen. Bei den Mitbewerbern sind dies nur 68 Prozent. Außerdem ermutigen 90 Prozent der "Best Companies for Leadership" ihre Angestellten, über den Tellerrand zu blicken, was nur 48 Prozent der Chefs in anderen Firmen tun.

Das Ranking finden Sie hier.

Details zu den Studienergebnissen finden Sie hier.