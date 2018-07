Klein aber erfolgreich: Auf der "International Conference on E-Learning in the Workplace" ICELW im Juni in New York wurden zwei deutsche Anbieter ausgezeichnet..

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Klein aber erfolgreich: Auf der "International Conference on E-Learning in the Workplace" ICELW im Juni in New York wurden zwei deutsche Anbieter ausgezeichnet..

Die International E-Learning Association hat zwei deutsche Anbieter ausgezeichnet. Die International-E-Learning-Awards werden jährlich vergeben in den Kategorien E-Learning, Mobile Learning und Blended Learning.

Die International E-Learning Association hat zwei deutsche Anbieter ausgezeichnet. Die International-E-Learning-Awards werden jährlich vergeben in den Kategorien E-Learning, Mobile Learning und Blended Learning.

Die meisten deutschen E-Learning-Anbieter gehören international zu den kleineren Unternehmen, die sich in einem stark umkämpften Markt behaupten müssen. Mit der Ghostthinker GmbH und Speex gelang es beim International-E-Learning-Award gleich zwei Anbietern, sich gegen die internationale Konkurrenz zu behaupten.

Vergeben wurden die Preise anlässlich der „International Conference on E-Learning in the Workplace“ ICELW im Juni in New York.

Zwei deutsche E-Learning-Anbieter ausgezeichnet

Die Ghostthinker GmbH aus Hamburg erhielt den Preis als Sieger in der Kategorie „Blended Learning“ für ihren edubreak®Sportcampus, eine Online-Lernumgebung für die kompetenzorientierte Aus- und Weiterbildung im Sport. Auf der Lernplattform kommt dem Videoplayer eine besondere Bedeutung zu. Damit lassen sich Videos nicht nur ansehen, sie können von jedem Beteiligten bearbeitet und mit Kommentaren versehen werden.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde der Online-Sprachlernanbieter Speex aus München. Das Unternehmen erhielt in der Kategorie „Blended Learning“ die Würdigung „Runner-up“. Bereits 2013 und 2014 hatte das Unternehmen einen Award in der Kategorie Blended Learning gewonnen und war 2015 ebenfalls gewürdigt worden.

Unter insgesamt 14 ausgezeichneten E-Learning-Anbietern waren fünf US-amerikanische Unternehmen sowie zwei britische, zwei schwedische und jeweils eines aus Irland, Australien und Neuseeland.

Lesen Sie zum Thema "E-Learning" auch:

E-Learning ahmt traditionelle Sprachschule nach

Moocs: Das Ende der Kostenlos-Kultur?

Kolumne E-Learning: Keine Angst vor dem digitalen Wandel