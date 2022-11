Mehr Vorsorgeuntersuchungen, kürzere Wartezeiten, Heil- und Hilfsmittel ohne Zuzahlung – mit einer betrieblichen Kranken­versicherung können Arbeitgeber viel für die Gesund­heit ihrer Mitarbeitenden tun. Doch die Auswahl der richtigen Tarife und Modelle muss gut durchdacht und unternehmensindividuell sein.

Das deutsche Sozial- und Krankenversicherungssystem ist international anerkannt für hohe Standards und eine gute Gesundheitsabsicherung in allen Bereichen des sogenannten dualen Krankenversicherungssystems aus gesetzlicher Krankenversicherung (GKV) und privater Krankenversicherung (PKV). Während zehn Prozent der Bevölkerung über die PKV abgesichert sind, sind knapp 90 Prozent Mitglieder in der GKV.

Leistungen der GKV: bedarfsgerecht, aber nicht mehr als notwendig

Der Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen ist im Sozialgesetzbuch (SGB V) geregelt. Danach haben Versicherte Anspruch auf eine ausreichende, bedarfsgerechte, dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft entsprechende medizinische Krankenbehandlung. GKV-Leistungen dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Dazu gehören etwa die ärztliche, zahnärztliche und psychotherapeutische Behandlung, die Versorgung mit Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmitteln, die häusliche Krankenpflege, die Krankenhausbehandlung sowie die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Im Klartext bedeutet das: Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein.

Für GKV-Versicherte fallen in einigen Bereichen teils sehr hohe Zuzahlungen an, die aus eigener Tasche zu begleichen sind. Die Zuzahlungspflicht besteht zum Beispiel bei stationärer Behandlung, Heil- und Hilfsmitteln, Arznei- und Verbandsmitteln sowie bei Zahnersatzleistungen. Um Risiken aus Leistungslücken abzudecken, können gesetzlich Versicherte private Zusatzversicherungen abschließen. Leistungen und Beitragshöhe richten sich hier nach den vertraglichen Vorgaben des Privatversicherungsanbieters. Eine zusätzliche Hürde können Vor- oder chronische Erkrankungen bilden, da die meisten privaten Krankenversicherer in diesen Fällen eine Aufnahme ablehnen.

Betriebliche Krankenversicherung: Gesundheitsfürsorge als Zusatzleistung

Mit einer betrieblichen Krankenversicherung (bKV) können Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden Zugang zu einem Leistungsspektrum bieten, das ihnen in den ausgewählten Bereichen Privatpatientenstatus verschafft. Damit hat sich der Trend-Benefit bKV zwischenzeitlich zu einem relevanten Baustein für ein zeitgemäßes und tragfähiges Benefit-Angebot entwickelt.

Zum einen geht es bei Krankenzusatzschutzleistungen immer um die Absicherung physischer oder psychischer Gesundheit. Zum anderen tragen die Leistungen gleich in zweifacher Hinsicht zu einem besseren Financial Wellbeing der Mitarbeitenden bei: Neben der Übernahme der Versicherungsprämie durch den Arbeitgeber können die Mitarbeitenden Arzt- und Behandlungskosten beim Versicherer einreichen, die von einer gesetzlichen Krankenkasse nicht übernommen werden würden. Hiermit wird häufig auch die Hoffnung auf eine deutliche Steigerung der Wertschätzung für den Arbeitgeber verbunden.

Nicht zuletzt dient die betriebliche Krankenversicherung auch der Zielerreichung eines besseren Social Wellbeing: Dank weitreichender Gesundheitsabsicherung kehren Mitarbeitende schneller an den Arbeitsplatz zurück und werden so zügiger wieder in ihr soziales Umfeld integriert.

Wie bei der betrieblichen Altersvorsorge auch kommen bei der betrieblichen Krankenversicherung die Vorteile einer kollektiven Absicherung über den Arbeitgeber gegenüber einer individuellen Einzellösung zum Tragen, im Einzelnen sind das:

Aufnahme in Wunschtarife ohne Gesundheitsprüfung

Keine Wartezeiten: Versicherungsschutz ab dem ersten Tag

Einschluss von Vorerkrankungen und laufenden Behandlungen.

Baustein- oder Budgetmodell in der bkV

Arbeitgeber, die für ihre Mitarbeitenden eine betriebliche Krankenversicherung einrichten, haben unterschiedliche Beweggründe und verfolgen individuelle Ziele, wenn sie sich für die Implementierung dieses Trend-Benefits entscheiden. Dank der vielfältigen Möglichkeiten, die Versicherer mit ihren bKV-Angeboten bereithalten, können Arbeitgeber die Gesundheits­­absicherung ihrer Mitarbeitenden flexibel an Anforderungen des Unternehmens und den Bedarf der Belegschaften anpassen.

Im günstigsten Fall leiten Arbeitgeber die konkrete Ausgestaltung der bKV aus der zugrunde liegenden Benefit-Strategie ab, bei der aktuell eine Mehrheit der Arbeitgeber in Deutschland die Metathemen Health und Wellbeing in den Fokus rückt. Arbeitgebende können bei der Wahl des Gesundheits­pakets auf das klassische Bausteinmodell mit fest definierten Leistungen zurückgreifen oder aber auf ein flexibles Budgetmodell setzen. Schließlich haben Arbeitgeber außerdem die Möglichkeit, eine Kombination der beiden Modelle umzusetzen.

Möchte ein Unternehmen beispielsweise eine ausgeprägte Gesundheitskultur etablieren, kann eine Benefit-Strategie mit einem genau definierten Bausteinmodell eine gute Wahl sein. Neben einem entsprechenden Fitness- und Wellbeing-Angebot setzen viele Arbeitgeber darauf, Mitarbeitende für die eigene Gesunderhaltung zu sensibilisieren und zur Gesundheitsvorsorge zu motivieren. Insgesamt kann das die Widerstandsfähigkeit der Mitarbeitenden verbessern und sie besser rüsten, wenn es darum geht, den Herausforderungen des Berufsalltags gerecht zu werden. Mit Einsatz entsprechender Vorsorgetarife innerhalb des Bausteinmodells können Mitarbeitende frühzeitig Vorsorgeleistungen wie beispielsweise Früherkennungsuntersuchungen ohne Zuzahlung in Anspruch nehmen. Die Unterstützung einer besseren Mitarbeitervorsorge geht für Arbeitgeber mit dem Motiv einher, einem erhöhten Krankenstand vorzubeugen und Ausfallkosten zu reduzieren.

Vorsorge, stationäre Behandlungen oder Zahntarif: Der Nutzen sollte entscheiden

Um eine hohe Wertschätzung des Benefits bKV zu erzielen, sollten Unternehmen bei der Auswahl der Bausteine darauf achten, dass die angebotene Leistung für möglichst viele Mitarbeitende Nutzen stiftet. Hohe Kosten kommen auf GKV-Versicherte insbesondere im Bereich Zahnersatz zu, sobald hochwertigere Leistungen als die Regelleistungen gefragt sind. Strebt der Arbeitgeber an, in der Gesundheitsabsicherung der Mitarbeitenden vor allem hohe finanzielle Lücken zu schließen, so können Zahnvorsorge- und Zahnersatztarife geeignete Lösungen sein. In beiden Bereichen spüren die Mitarbeitenden den Nutzen der Zusatzleistung signifikant, denn Vorsorge­leistungen sowie Zahnleistungen werden in aller Regel häufig in Anspruch genommen.

Ebenso hohen finanziellen Nutzen für ihre Mitarbeitenden können Arbeitgeber über entsprechende Zusatzversicherungen im stationären Bereich erreichen. Der Benefit wird hier jedoch weniger ausgeprägt erlebbar sein, da Krankenhausbehandlungen seltener zum Tragen kommen als Vorsorge- oder Zahnbehandlungen. Ähnliches gilt auch für ambulante Angebote wie Heilpraktikerleistungen und Naturheilverfahren sowie Brille/Sehhilfen – sie sind durchaus sinnvoll, werden aber nicht von allen Mitarbeitenden gleichermaßen in Anspruch genommen.

Zwischenzeitlich ist von Versicherern mit der Einführung von Budgettarifen eine Lösung ins Spektrum der betrieblichen Krankenversicherung eingegangen, mit der Arbeitgebende die verschiedenen Versorgungsbausteine mit einem Budgetpaket für ein Jahresbudget von Gesundheitsleistungen umfassend abdecken und absichern. Mit der Entscheidung für die Budgettarifoption legt sich der Arbeitgeber nicht auf ein spezifisches Leistungsspektrum für Gesundheitsleistungen fest. Dies kann zielführend sein, wenn das Unternehmen nicht über eine klar definierte Benefit-Strategie verfügt, die Anhaltspunkte für die Wahl der am besten geeigneten Krankenzusatzversicherung für eine passgenaue Erweiterung des Benefit-Portfolios liefert. Vielmehr räumt der Arbeitgeber den Mitarbeitenden Flexibilität und Auswahlmöglichkeit ein, das Gesundheitsbudget entsprechend dem individuellen Bedarf zur Deckung von Gesundheitsleistungen einzusetzen. Der hohe Nutzen und damit eine hohe Wertschätzung durch die Mitarbeitenden ergibt sich dadurch, dass Mitarbeitende die aus ihrer Sicht benötigten Leistungen auswählen und somit den individuellen Nutzen für sich maximieren können.

Sowohl das Budgetmodell als auch das Bausteinmodell bieten Vor- und Nachteile, die es unternehmensspezifisch abzuwägen gilt. Als Grundlage hierfür bietet sich eine Mitarbeiter­befragung an, um Belegschaften, Bedarf und Mitarbeiterwünsche möglichst genau zu berücksichtigen und die Investition in die bKV möglichst effizient nutzen zu können.

bKV als Attraktivitätsmerkmal und zur Kosteneffizienz

Mit der Einrichtung einer bKV-Lösung erhalten Mitarbeitende neben der Deckung der Krankenversicherungsleistungen außerdem Zugang zu Zusatzleistungen und Services. Über das Zusatzangebot, das von Anbieter zu Anbieter variiert, versuchen die Versicherer sich von Wettbewerbern zu differenzieren und abzuheben. Hier sollten Unternehmen sorgfältig prüfen, was passt. Die Angebote reichen von medizinischen Hotlines und Videosprechstunden über Facharztvermittlung und Terminvergabe bis hin zu Pflegedienstleistungen und Pflegeplatzgarantie.Lohnenswert ist die Implementierung eines Gesundheitsplans mittels betrieblicher Krankenversicherung (bKV) auch aus Gründen der Kosteneffizienz. Das Angebot einer Zusatzleistung ist über die Sachkostenpauschale lohnsteuer- und sozialabgabenfrei und wirkt so effektiver als eine reine Lohnerhöhung.

Dazu müssen zwei Voraussetzungen beachtet werden: Die bKV-Beiträge können nur dann als Sachlohn bewertet werden, wenn die Arbeitnehmenden nur den Versicherungsschutz selbst und nicht die Auszahlung des entsprechenden Werts verlangen können. Die Summe aller Sachbezüge darf darüber hinaus die Freigrenze von monatlich 50 Euro je Mitarbeiter nicht übersteigen.

Dieser Beitrag ist erschienen in Personalmagazin Ausgabe 11/2022. Lesen Sie das gesamte Heft auch in der Personalmagazin-App.