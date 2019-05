Bild: DBSA/Lautenschläger Eine Braille-Tastatur erleichtert blinden oder sehbehinderten Menschen das Schreiben am Computer.

Am 16. Mai findet zum achten Mal der "Global Accessibility Awareness Day" statt. Im Fokus des Aktionstags steht die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen. Neil Milliken, Head of Accessibility & Digital Inclusion bei Atos, erläutert, welche Technologien die Barrierefreiheit am Büroarbeitsplatz unterstützen.