LG Hamburg 409 O 163/02

Tenor Die Beschlüsse der Hauptversammlung der Beklagten vom 20. September 2002, durch welche die Hauptversammlung der Abtretung der von der Beklagten gehaltenen Stammaktien an der E…. KGaA, H.…, an die H…. Holzhandelgesellschaft mbH & Co. KG, H.…, ...

mehr

4 Wochen testen