Aktuelle Rechtsprechung für die betriebliche Praxis: Betriebsratssitzungen in Corona-Zeiten - wer bestimmt, wie (und wo) es läuft?

Das bloße Arbeiten im Home-Office stellt keinen Hinderungsgrund für die Teilnahme an einer Betriebsratssitzung dar. Über die Teilnahme an einer Betriebsratssitzung per Video- und Telefonkonferenz (§ 129 BetrVG) ist durch das Gremium durch Beschluss zu entscheiden. Weiter