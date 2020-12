Großbritannien ist mit Ablauf des 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union ausgetreten. Bis zum 31. Dezember 2020 besteht eine sogenannte Übergangsphase, in der das alte Recht weiter gilt. Das Ende dieser Übergangsphase bringt ab dem 1. Januar 2021 in jedem Fall weitreichende Änderungen für Unternehmen mit sich.

Großbritannien ist mit Ablauf des 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union ausgetreten. Bis zum 31. Dezember 2020 besteht eine sogenannte Übergangsphase, in der das alte Recht weiter gilt. Das Ende dieser Übergangsphase bringt ab dem 1. Januar 2021 in jedem Fall weitreichende Änderungen für Unternehmen mit sich.

Die größte Sorge im Zusammenhang mit dem Brexit ist, dass er Arbeitsplätze in Deutschland gefährdet. Rund 460.000 Arbeitsplätze in Deutschland sind mit Exporten nach Großbritannien verbunden - gut 60.000 davon in der Automobilindustrie. Das geht aus einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. Kein anderes Land der Welt ordert mehr Autos aus deutschen Werken als Großbritannien. Schwächelt dieser Absatzmarkt künftig, wird dies nachteilige Auswirkungen bei den deutschen Autobauern haben.

Aber der Brexit hat auch positive Effekte auf den Arbeitsmarkt. In den vergangenen Jahren haben zahlreiche britische Unternehmen ihren Sitz in EU-Länder verlegt beziehungsweise dort neue Niederlassungen begründet. Damit sind beträchtliche Investitionen verbunden, europaweit sind dadurch tausende neue Arbeitsplätze entstanden.

Problemstellungen für Personaler im Zuge des Brexits

Bis Ende 2020 gilt noch die innereuropäische Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen der EU und Großbritannien. Das Austrittsabkommen enthält Regeln, die für EU-Bürger und Briten Bestandsschutz über den Übergangszeitraum hinaus entfalten. Sowohl EU-Bürger als auch Briten haben das Recht, sich auch nach Ablauf des Übergangszeitraums im Aufnahmestaat aufzuhalten.

Dieses Recht ist jedoch an Voraussetzungen geknüpft: EU-Bürger, die bereits seit fünf Jahren in Großbritannien leben und arbeiten, können sich bis zum 30. Juni 2021 in Großbritannien registrieren und ein Aufenthaltsrecht (settled status) beantragen. Sind diese fünf Jahre noch nicht erreicht, müssen sie einen "pre-settled status" beantragen, um das Aufenthaltsrecht zu behalten. Ziehen EU-Bürger erst 2021 nach Großbritannien, um dort zu arbeiten, ist derzeit nicht geklärt, welche Voraussetzungen sie für eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis erfüllen müssen. EU-Bürger werden in Großbritannien künftig wie Drittstaats-Angehörige behandelt. Briten, die derzeit in Deutschland leben, sollten sich bis 31. Dezember 2020 bei ihrer zuständigen Ausländerbehörde melden und eine Aufenthaltskarte beantragen. Damit sichern sie ihr Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisrecht auch über den 31. Dezember 2020 hinaus.

Brexit: Was gilt für die Arbeitnehmerüberlassung?

Für die Arbeitnehmerüberlassung nach Deutschland benötigt ein britischer Verleiher eine Genehmigung nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (§ 1 Abs. 1 AÜG). Zwar können auch ausländische Verleiher eine solche Erlaubnis in Deutschland beantragen und erhalten. Dies gilt jedoch nur für ausländische Verleiher mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat.

In Großbritannien sitzende Verleihunternehmen werden daher keine Arbeitnehmer mehr nach Deutschland überlassen können, weil sie in Deutschland keine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis erhalten können. Bestehende Erlaubnisse von britischen Verleihunternehmen enden zum 31. Dezember 2020. Die darauf beruhenden Überlassungsverhältnisse enden nach der vereinbarten Überlassungsdauer, auch wenn dies erst nach dem 31. Dezember 2020 sein wird. Möchte umgekehrt ein deutscher Verleiher seine Arbeitnehmer nach Großbritannien verleihen, wird dies nur unter Einhaltung der britischen Regeln möglich sein.

Datenaustausch mit Großbritannien nach dem Brexit

Der Datentransfer zwischen Deutschland und Großbritannien wird ab 2021 einen Transfer in Drittländer im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) darstellen, für den besonders strenge Voraussetzungen gelten. Mit Drittländern können Arbeitnehmerdaten nur ausgetauscht werden, wenn die Anforderungen von Kapitel V der DSGVO erfüllt sind.

Die grenzüberschreitende Übermittlung von Sozialdaten, die anlässlich eines Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sein kann, wird sich dann nach § 77 Absatz 3 des SGB X in Verbindung mit Kapitel V der DSGVO richten. Danach ist die Übermittlung von Sozialdaten im Wesentlichen zulässig, soweit sie für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Sozialleistungsträger erforderlich ist und die betroffene Person kein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss der Übermittlung hat.

Anerkennung beruflicher Qualifikationen ab 2021

Ab dem 1. Januar 2021 wird Großbritannien nicht mehr unter die EU-Vorschriften fallen, die die Anerkennung von Berufsqualifikationen regeln. Britische Staatsangehörige müssen unabhängig davon, wo sie ihre Qualifikationen erworben haben, diese ab Jahresbeginn in den betreffenden Mitgliedstaaten auf der Grundlage der dort geltenden Vorschriften für die Anerkennung von Qualifikationen von Drittstaatsangehörigen förmlich anerkennen lassen. Dies gilt auch für EU-Bürger mit in Großbritannien erworbenen Qualifikationen. In vielen Fällen ist dieses Anerkennungsverfahren aufwendiger.

Brexit: Mehr als nur Aufenthaltsfragen

Der Brexit wird arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Probleme mit sich bringen, die über bloße Aufenthaltsfragen hinausgehen werden. Personalern ist in jedem Fall zu raten, rechtzeitig Vorkehrungen zur Beschäftigung ihrer Mitarbeiter mit EU- und mit britischer Staatsangehörigkeit vorzubereiten. Mehr zu den Auswirkungen des Brexit-Austrittsabkommen in der Sozialversicherung lesen Sie in diesem Beitrag.





Alle relevanten HR-Themen zum Jahreswechsel 2020-2021 finden Sie in dieser Übersicht.