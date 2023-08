Sächsische Personalvertretu... / § 46 Wahl der Jugend- und Auszubildendenstufenvertretung

(1) 1Für die Wahl der Jugend- und Auszubildendenstufenvertretungen nach § 64 Abs. 1 SächsPersVG gelten die §§ 31 bis 45 entsprechend. 2Für in § 58 Abs. 1 SächsPersVG genannte Beschäftigte in nachgeordneten Dienststellen mit in der Regel weniger als fünf ...

mehr

4 Wochen testen