Jansen, SGB X § 9 Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens

0 Rechtsentwicklung Rz. 1 Die Vorschrift trat mit dem SGB X v. 18.8.1980 (BGBl. I S. 1469) ab 1981 in Kraft und wurde mit dem 4. Euro-Einführungsgesetz v. 21.12.2000 (BGBl. I S. 1983) in Satz 2 um den Grundsatz der Zügigkeit erweitert, um eine Anpassung an ...

mehr

4 Wochen testen