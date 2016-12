Zu wenige Frauen in Führungspositionen des öffentlichen Dienstes

Mit fixen Quoten und Selbstverpflichtungen soll per Gesetz der Anteil von Frauen in Führungspositionen in Wirtschaft und Öffentlichem Sektor deutlich steigen. Nachholbedarf gibt es indes aber auch in der Bundesregierung selbst muss sich weiter anstrengen, zeigte eine Kienbaum-Studie.Weiter