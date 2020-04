Niedersachsen muss Lehrer-Berufserfahrung im Ausland anerkennen

Bild: Gerichtshof der Europäischen Union Eine nur teilweise Anerkennung von Berufserfahrung beeinträchtigt die Arbeitnehmerfreizügigkeit, so der EuGH.

Das Land Niedersachsen muss die Erfahrung einer Lehrkraft in einem anderen EU-Staat voll anerkennen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied am 23.4.2020 in Luxemburg, dass anderslautende Bestimmungen des Landes gegen die EU-Regeln zur Arbeitnehmerfreizügigkeit verstoßen.