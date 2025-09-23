Dr. Joerg Hensiek
 Journalist und PR-Berater, Schwerpunkte Arbeitsschutz, Forst- und Holzwirtschaft
Testbundesländer für Verwaltungsdigitalisierung
Bild: Westend61/GettyImages Hessen und Rheinland-Pfalz werden Testregionen für die Digitalsierung der Verwaltung

Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung wird Hessen und Rheinland-Pfalz zu „Testregionen“ für die weitere Verwaltungsdigitalisierung machen. Dort erfolgreich getestete Onlinedienste sollen in der Folge bundesweit im Rahmen eines „Rollout“-Prozesses umgesetzt werden. Kritiker sehen die Rolle der Kommunen gefährdet, deren Projekte der Bundesdigitalminister als „Insellösungen“ herabwürdige.

Der neue Digitalminister Karsten Wildberger will die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung stärker vorantreiben und dabei in einem ersten Schritt die Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz zu Testregionen ernennen. Wildberger möchte anhand der zwei Bundesländer Blaupausen für die bundesweite Einführung bestimmter Online-Dienste in den Verwaltungen schaffen. Haben die sich dort als gut funktionierend für Verwaltungen und Bürger bewährt, will er diese Dienste im nächsten Schritt flächendeckend „ausrollen“ (Rollout-Prozess). Wenn es in diesen Ländern funktioniere, so der Bundesminister, könne davon eine enorme Dynamik ausgehen, welche die Prozesse in den anderen Ländern dann umso mehr beschleunigen wird.

Rheinland-Pfalz eine der Testregionen

Aufgrund einer Initiativbewerbung hatte Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland den Zuschlag bekommen, eine der beiden Testregionen zu sein. Beim Bundesministerium habe man sich unter anderem mit Referenzen wie der flächendeckenden Verfügbarkeit der digitalen Wohnsitzummeldung empfohlen. Mit dem Programm „Modell Rheinland-Pfalz“ wurden im vergangenen Jahr die Strukturen für die Verwaltungsdigitalisierung gesetzt: In dessen Rahmen konnten die wichtigsten Schwerpunktleistungen zu 48 Prozent flächendeckend bereitgestellt werden. Hinzu kamen sieben der 15 Fokusleistungen im Landes- und Kommunalvollzug: Bürgergeld, Handwerksgründung, Kfz-An- und Ummeldung, Öffentliche Vergabe, Unterhaltsvorschuss, Wohngeld und die Wohnsitzummeldung. In den kommenden drei Jahren sollen rund 120 Onlinedienste landesweit umgesetzt werden.

Kritik: „Kommunen degradiert“

„Der rheinland-pfälzische Weg ist sowohl von Zentralisierung als auch von der Kooperation mit den Kommunen gekennzeichnet“, erklärt Dörte Schall, Digitalisierungsministerin in Rheinland-Pfalz. „Das Land arbeitet deshalb mit allen Beteiligten intensiv zusammen, um im Ergebnis passende, zentrale Angebote für die Vollzugsstellen zu schaffen, die ihnen die digitale Transformation erheblich vereinfachen.“ Doch ausgerechnet die Rolle der Kommunen bei der Verwaltungsdigitalisierung sehen einige Kritiker durch das Pilotregionen-Konzept des Bundesdigitalministers gefährdet. Der Digitalminister rede die kommunalen Projekte mit dem abwertenden Begriff „Insellösungen“ klein und verkenne, dass die Kommunen besser als Länder und Bund wüssten, welche digitalen Konzepte für ihre Gemeinden taugen oder nicht. Die eigentlichen Probleme der Verwaltungsdigitalisierung blieben bei Wildberger unerwähnt. Statt zwei Bundesländer zu „Versuchskaninchen“ zu machen, solle die Regierung vielmehr die strukturellen Probleme angehen: Bürokratieabbau, Vereinfachung der Prozesse und vor allem eine ehrliche Bestandsaufnahme, warum bisherige Digitalisierungsprojekte so kläglich gescheitert seien.

Digitale Verwaltung: Aktuelles BMDS-Dashboard: Bayern und Augsburg die Spitzenreiter, Thüringen aktueller „Aufsteiger“
Side view of young businessman using laptop in office. Male professional sitting at conference table

Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) hat im Juni 2025 sein Dashboard zum bundesweiten Überblick über den Stand der Digitalen Verwaltung aktualisiert. Nach den neuesten Zahlen ist Bayerns Vormachtstellung geradezu erdrückend, denn im kommunalen Ranking liegen ausschließlich Gemeinden aus dem Freistaat auf den ersten 34 Plätzen. Ein anderer Freistaat, nämlich Thüringen, macht den größten Sprung nach oben und liegt bereits auf Platz 3 des Rankings.
Digitalisierung der Verwaltung: Eigene IT-Fachkräfte laut Beamtenbund unerlässlich
Technologie Software Tablet Daten Zahlen Mann

Dem Staat fehlen IT-Spezialisten, die Abhängigkeit von externen Beratern sei deshalb bei der Verwaltungsdigitalisierung viel zu groß, mahnt der Beamtenbund dbb anlässlich einer Tagung zum Onlinezugangsgesetz.
Digitalisierung: Deutschland erhält ein digitales Bürgerkonto
Multi exposure of woman hands working on computer and data theme hologram drawing. Tech concept.

Die Bundesregierung will die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen in Deutschland in die Lage versetzen, wichtige Behördenangelegenheiten digital zu erledigen. Das sieht ein neues Gesetz zur Digitalisierung der Verwaltung (OZG 2.0) vor, das am 24. Mai im Bundeskabinett auf den Weg gebracht wurde.
