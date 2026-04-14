Die „Deutschland-App“ soll zukünftig das zentrale digitale und bundesweite Bürgerportal sein, das Verwaltungsdienstleistungen von Bund, Ländern und Kommunen bündelt und den Zugang zu staatlichen Leistungen und Services radikal vereinfachen soll. Vorbild der App ist die BayernID, aus deren Defiziten die neue App lernen sollte, wie Experten meinen. Ohne eine bundesweit vollständige Verwaltungsdigitalisierung bleibe auch die neue App nur eine „leere Hülle“.

Im Februar 2026 kündigte Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, auf dem Handelsblatt GovTech-Gipfel eine Verwaltungs-App für Deutschland an, die als zentrale digitale Anlaufstelle für staatliche Leistungen dienen wird. Das als „Deutschland-App“ vorgestellte Portal soll Behördengänge überflüssig machen und es ermöglichen, Dienstleistungen bequem vom Sofa aus zu erledigen.

Zentrales „Gateway“

Die App soll zentraler Bestandteil des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sein und bis spätestens 2028 als „Singe Digital Gateway“ (Zentrales Zugangstor) für alle digitalen Verwaltungsleistungen eingeführt sein. Einen ersten Prototyp erwarten Experten schon bis zum Sommer 2026. Die Idee einer zentralen „Deutschland-App“ wird bereits seit Längerem diskutiert. Die Entwicklung der App wird von SAP und der Deutschen Telekom übernommen. Die Einführung steht im Kontext der EU-weiten digitalen Brieftasche (EU-Wallet), die bis 2026 verpflichtend eingeführt werden soll. Ab spätestens 2028 können Bürger und Unternehmen zudem den digitalen Zugang zu Leistungen des Bundes rechtlich einfordern.

Proaktives Behördenhandeln

Langfristig ist das Ziel, dass mittels der App Ämter und Behörden nicht nur auf Anfragen reagieren, sondern proaktiv handeln – zum Beispiel im Vorfeld des Ablaufens eines Personalausweises, indem die Behörde den betroffenen Bürger eine Einladung für die Verlängerung des Ausweises erstellt. Die App soll den Gang zum Amt teilweise oder ganz ersetzen und Funktionen wie Identitätsverifizierung, Terminbuchungen und Anträge für alle Verwaltungsleistungen von Bund, Ländern und Kommunen bieten. Damit würde ein einziger Zugangspunkt für alle digitalen Dienstleistungen (Online-Dienste) des Staates geschaffen, der alle bisherigen Verwaltungsportale überflüssig macht.

Vorbild BayernID

Daher soll die Deutschland-App auch ihr vermeintliches „Vorbild“, die BayernID, ablösen. Von deren Vor- und Nachteilen kann sie in jedem Fall lernen. Die BayernID gilt als zentraler Schlüssel für Online-Behördengänge im Freistaat und hat mittlerweile über eine Million Nutzerkonten erreicht. Das Bayernportal bietet Informationen zu über 2.000 Verwaltungsleistungen und rund 450 Online-Verfahren. Viele Nutzer schätzen die Möglichkeit, Anträge für beispielsweise Elterngeld oder ein polizeiliches Führungszeugnis bequem von zu Hause aus zu erledigen. Einmal hinterlegte Daten werden in diesem Kontext für zukünftige Anträge gespeichert. Für sicherheitskritische Dienste ist eine Identifizierung über die Online-Ausweisfunktion (eID) des Personalausweises oder das sogenannte Authega-Verfahren möglich.

Von Erfahrungen lernen

Gleichzeitig hat die BayernID aus Sicht vieler Nutzer auch einige Nachteile, welche bei der Entwicklung der Deutschland-App beachtet werden sollten. Der häufigste Kritikpunkt ist dabei die als komplex und aufwendig empfundene Bedienung. Vor allem für eine vollwertige Nutzung, d.h. mit höchstem Sicherheitsniveau wie für die PostIdent, ist eine Verifizierung notwendig, die für viele Menschen zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Hinzu kommen Probleme, die nicht im eigentlichen Verantwortungsbereich der App-Entwickler stehen: So bieten bis heute nicht alle Gemeinden denselben Grad an Digitalisierung, was bei den Nutzern abhängig vom Stand- oder Wohnort zu sehr unterschiedlichen Erfahrungen mit dem Service führt.

Experten warnen

Experten und Verbände kritisieren, dass auch die beste App allein Probleme nicht löst, solange die Prozesse im Hintergrund (Back-End) analog und effizient wie bislang bleiben: Eine App ohne eine tatsächliche Digitalisierung der Verwaltung bleibe nur eine „leere Hülle“, wie es einige Kommentatoren ausdrücken. Auch die Deutschland-App bleibe so lange wertlos, wie ein Online-Formular in der Behörde nur ausgedruckt und händisch bearbeitet wird. Die unterschiedlichen IT-Systeme von über 11.000 Kommunen erschwerten einen einheitlichen Standard bzw. führten dazu, dass bis 2028 nur schwer eine überall gleichwertig funktionierende App umgesetzt werden könne.

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