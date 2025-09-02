Dr. Joerg Hensiek
Dr. Joerg Hensiek
 Journalist und PR-Berater, Schwerpunkte Arbeitsschutz, Forst- und Holzwirtschaft
Bitkom-DESI-Index: Deutschland bei E-Government
Bild: MEV-Verlag, Germany Bitkom fordert von der neuen Bundesregierung Fortschritte bei der Digitalisierung der deutschen Verwaltung.

Im aktuellen EU-Ranking für 2025 des Digitalverbands Bitkom landet Deutschland beim E-Government nur auf Rang 21 von 27 untersuchten Ländern. In der Gesamtbetrachtung hat sich Deutschland aber auf den 14. Platz vorgeschoben, vor allem weil die Digitalisierung in den Unternehmen Fahrt aufgenommen hat.

Bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen liegt Deutschland mit Platz 21 im Schlussdrittel eines EU-weiten Rankings. In Westeuropa schnitten nur Frankreich und Italien schlechter ab als die Bundesrepublik. Die Fakten zeigt der neue Bitkom-DESI-Index für 2025 auf, der den Digitalisierungsfortschritt der 27 EU-Länder vergleicht. Erstellt wurde die Rangliste vom Digitalverband Bitkom auf Grundlage mehrerer Indikatoren des europäischen Digital Economy and Society Index (DESI).

Fast Schlusslicht bei Antragsformularen

„Unter der Ampelregierung ist Deutschland digital zurückgefallen“, kommentiert Bitkom-Präsident Ralf Wintererst die neuen Zahlen. Winterersts Forderung: „Jedes Jahr zwei Plätze nach vorne und eine Positionierung im vorderen Drittel, das muss das Minimalziel für die neue Bundesregierung sein.“ Zu den vom DESI-Index berücksichtigten Indikatoren zählen unter anderem der Anteil der E-Government-Nutzer, das Angebot an digitalen Verwaltungsleistungen sowie der Anteil vorausgefüllter Formulare. Im letzten Punkt bildet Deutschland als Vorletzter sogar fast das EU-Schlusslicht.

Gesamtergebnis besser

Insgesamt hat sich Deutschland im Vergleich zum Vorjahr aber wieder etwas verbessert und belegt nun unter den 27 Mitgliedstaaten den 14. Platz. 2024 lag die Bundesrepublik nur auf Rang 16, hatte in den Jahren 2021 (Rang 12) bis 2023 (Rang 13) aber auch schon bessere Werte. Im Bereich digitale Wirtschaft liegt sie auf Rang 8 und in der Netzqualität auf 9. Bei den digitalen Kompetenzen kommt sie auf Platz 15, bei deren Nutzung allerdings nur auf den 19 Platz. In unserem Land verfügen zwar rund 78 Prozent der Haushalte über die Möglichkeit eines Gigabit-Anschlusses mit mindestens 1000 Mbit/s, allerdings sind aktuell nur 6 Prozent der Haushalte tatsächlich Nutzer – das sind 16 Prozent weniger als der EU-Durchschnitt.

Schlagworte zum Thema:  Digitalisierung , E-Government , Öffentlicher Dienst
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Digitalisierung & Transformation
Studie zur Digitalisierung in Deutschland: Digitalverbände bemängeln geringe Fortschritte bei der Digitalisierung der Verwaltung
Mann sitzt vor Server und hat Laptop neben sich auf Stuhl

Die Ampel-Koalition versprach in ihrem Koalitionsvertrag eine umfassende Digitalisierung der Verwaltung, des Gesundheitswesens und der Schulen. Nach der Halbzeit der Amtsperiode ziehen die Digitalverbände Bitkom und eco eine kritische Zwischenbilanz. Bei vielen digitalen Vorhaben bleibt die Bundesregierung hinter ihren Zielen zurück. Es gibt aber auch positive Entwicklungen.
Digitale Verwaltung: Bitkom-Länderranking beim E-Government: Hamburg top, Saarland Schlusslicht
Hamburg Alster Gebäude Häuser Wasser

Im aktuellen Bitkom-Länderranking belegen Hamburg, Bayern und Sachsen in der Kategorie „Governance und Digitale Verwaltung“ die ersten Plätze. Insgesamt schneiden die Stadtstaaten besser ab als die Flächenstaaten. Was könnte hierfür die Ursache sein?
Smart City Index 2024: München, Hamburg und Köln liegen bei der Digitalisierung vorne
Smart City Index 2024

Im Smart City Index 2024 untersucht der Branchenverband Bitkom den Stand der Digitalisierung in den deutschen Großstädten. An der Spitze stehen wie im letzten Jahr München, Hamburg und Köln. Dahinter gab es große Dynamik: Bochum, Freiburg und Lübeck rücken in die Top 10 auf.
Methoden und Use Cases: Toolbox Agiles Qualitaetsmanagement
Toolbox Agiles Qualitätsmanagement

Das klassische Qualitätsmanagement wird den Ansprüchen von heute agil agierenden Organisationen nicht mehr gerecht. Die Toolbox stellt die zentralen Elemente eines agilen Qualitätsmanagements anhand von Use Cases, Arbeitsvorlagen und Beispielen vor.
Innovative Software für das Controlling
Controller Magazin Special 2024

Im jährlichen Controller Magazin Specials für das Jahr 2024 dreht sich wiederum alles um die technologische Seite von Controlling: digitale Transformation, Software, IT, Daten, Analytics, KI und ihre vielen Anwendungsbereiche, Cybersecurity sowie News und ...