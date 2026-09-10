Ausgangspunkt und Zentrum der Gebäudedigitalisierung ist aktuell in aller Regel die zentrale Heizungsanlage: Ein Gateway wird über Bus-Schnittstellen mit der Steuerung des Wärmeerzeugers verbunden und liest Betriebsdaten aus. Ergänzend liefern Sensoren Informationen beispielsweise zu Vor- und Rücklauftemperatur, Wärmebedarf, Druck in den Leitungen und Außentemperatur. Sämtliche Daten werden kontinuierlich in die Cloud des Dienstleisters übertragen, mit Hilfe eines KI-Algorithmus analysiert und anschließend auf einem Dashboard dargestellt.

Zugleich reagiert die Software auf die Messwerte, indem sie bei Störungen Warnmeldungen schickt, bei Ineffizienzen Handlungsempfehlungen formuliert oder gleich vollautomatisch über die Datenschnittstelle auf die Heizungsregelung zugreift und Heizkurven und Taktverhalten, Temperaturen und Schaltzeiten optimiert.

Ein Dashboard, alle Heizungen im Blick

"Die Grundarchitektur der Lösungen, die PropTechs dafür anbieten, ist ähnlich", sagt Arne Rajchowski, Lei...