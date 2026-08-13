Die Befragungen von InWIS und anderen Marktforschern belegen: Digitale Instrumente wie Mail oder App haben zwar jüngst an Bedeutung gewonnen, doch das Telefon ist immer noch der Kanal, den Mieterinnen und Mieter am häufigsten nutzen. "Diese Präferenz ist bei dringlichen Anliegen besonders ausgeprägt", erläutert Waldemar Murawski, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei InWIS.
Wenn das Telefon Vorteile gegenüber Apps oder Bots hat
Das bestätigt auch Michael Deeg, Geschäftsführer von Deeg Consulting in Hamburg. Er sieht drei typische Anwendungsfälle: "Erstens dringende oder emotional aufgeladene Anliegen wie einen Wasserrohrbruch, eine defekte Heizung im Winter oder Sicherheitsprobleme im Haus. Zweitens komplexe Sachverhalte, die sich schwer schriftlich formulieren lassen – Streit mit Nachbarn, Unsicherheiten bei der Betriebskostenabrechnung oder Fragen zum Mietvertrag. Drittens Nachfragen nach eingereichten Anliegen, auf die noch keine Rückmeldung erfolgt ist."
Gerade in solchen Fällen hat das...
DW Die Wohnungswirtschaft steht für top-aktuelle Informationen rund ums Wohnen – aus Politik, Verbänden und Unternehmen. Technologische Innovationen von ERP-Software bis KI, Bestandsmanagement, Immobilienrecht sowie die Zukunft von Quartieren und Stadtentwicklung stehen im Fokus.
-
Mieterhöhung nach Aufwertung der Baualtersklasse
166
-
Solarstrom für Mieter: Leitfaden und Mustervertrag
1281
-
Asbest im Boden entfernen: Kosten und Vorschriften
95
-
Zweckentfremdungsverbot: Was in den Bundesländern gilt
45
-
Mitarbeiterwohnungen: Standortvorteil und Steuerersparnis
41
-
Parkettschäden, Schimmel & Co. – Obhutspflicht des Mieters
36
-
Wie Wohnungsunternehmen bilanzieren müssen
32
-
Blei im Trinkwasser: Regeln, Pflichten und Urteile
31
-
Mieter insolvent – Was bleibt dem Vermieter?
27
-
Sozialer Wohnungsbau: Förderung in den Bundesländern
251
-
KI trifft Gewerbeimmobilien: MIT-Studie zeigt 4 Szenarien
12.08.2026
-
Small Sized Living: Gleiche Fläche, mehr Lebensqualität
12.08.2026
-
Digitale Akquise: Wie Redhome ein 5-Mio-Portfolio über immowelt gewann
10.08.2026
-
Befreit die Daten
07.08.2026
-
Das IT-Ökosystem ist größer als ERP
03.08.2026
-
Der Rückstand sitzt in den Daten
29.07.2026
-
Genossenschaftsgesetz: Was die Reform bringt
15.07.2026
-
"Wegschauen ist keine Option"
15.07.2026
-
Smart Meter: Wer muss handeln – und wer profitiert?
14.07.20261
-
Corporate Influencing: Menschen folgen Menschen
08.07.2026