Vier Wohnungsunternehmen, ein Projekt, jahrelange Zusammenarbeit – kann das gutgehen? In Lübeck-Travemünde hat man dies mit dem Projekt "Wohnen auf dem Baggersand" geschafft. Das Beste vorweg: Alle Beteiligten können sich noch gut leiden.
Travemünde, ein Stadtteil der Hansestadt Lübeck, war die letzten Jahrzehnte etwas abgehängt. Während in anderen Ostseebädern am Immobilienmarkt die Sause abging, galt der bekannte Fährhafen eher als Rentnerparadies. Das hat sich geändert. Mit ein Grund dafür ist die Bebauung der Gewerbebrache des ehemaligen Fischereihafens an der Trave. Wo die Skandinavienfähren direkt vor dem Fenster vorbeifahren, entstand in zweiter Reihe das Quartier "Wohnen auf dem Baggersand" mit 254 Wohnungen, ausschließlich zur Vermietung.
In direkter Nachbarschaft wurde zusätzlich ein Eigentums- und Ferienwohnungs-Projekt zweier privater Investoren direkt am Kai realisiert. Das Besondere am Baggersand: Gleich vier ortsansässige, sozial-orientierte Unternehmen haben die fast 20.000 Quadratmeter große Fläche eines früheren Parkplatzes gemeinsam geplant und bebaut: die städtische Grundstücks-Gesellschaft Trave mbH und die drei Genossenschaften Lübecker Bauverein eG, Neue Lübecker Norddeutsche Baugenossenschaft eG u...
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