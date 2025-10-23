Langfristige grundpfandrechtlich gesicherte Bankdarlehen sind die klassische Finanzierungsoption von Wohnungsunternehmen. Alternative Finanzierungen sind bisher unterrepräsentiert und werden eher von den großen Playern genutzt. Sie bergen Chancen, aber auch Risiken. Was ist zu beachten?
Wohnungsunternehmen finanzieren traditionell ihre Investitionen durch langfristige grundpfandrechtlich gesicherte Bankdarlehen. Der Einsatz von alternativen Finanzierungsinstrumenten erfolgt bisher eher durch große Player. Bevor alternative Finanzierungsinstrumente eingesetzt werden, sollte man sich mit den Chancen und Risiken beschäftigen.
Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?
Während der klassische Bankkredit nach wie vor zu den beliebtesten Finanzierungsinstrumenten zählt, werden von Wohnungsunternehmen auch andere Finanzierungsinstrumente genutzt, wie zum Beispiel Schuldscheindarlehen und Versicherungskredite. Darüber hinaus bietet die Europäische Investitionsbank (EIB) großvolumige Finanzierungen an. Damit eröffnen sich den Wohnungsunternehmen alternative Finanzierungsquellen zum klassischen Bankkredit.
Allerdings weisen diese Finanzierungsinstrumente bestimmte Besonderheiten auf, die zur unternehmensinternen Finanzierungsstrategie passen sollten. Daher müssen im Vorfeld die Be...
-
Aufwertung der Baualtersklasse: Reicht's für die Mieterhöhung?
173
-
Asbest im Boden entfernen: Kosten und Vorschriften
151
-
Solarstrom für Mieter: Leitfaden und Mustervertrag
1001
-
Parkettschäden, Schimmel & Co. – Obhutspflicht des Mieters
99
-
Ladeinfrastruktur: Neuer Leitfaden für Eigentümer und Verwalter
89
-
Zweckentfremdung: Neues Gesetz in Schleswig-Holstein
77
-
Mitarbeiterwohnungen: Steuervorteile und Förderung
69
-
Mieter insolvent – Was bleibt dem Vermieter?
68
-
Blei im Trinkwasser: Regeln, Pflichten und Urteile
60
-
Lohnt sich die Prüfung zum Zertifizierten Verwalter?
522
-
Makler: Tiny Houses auf der Schwelle zur Marktreife
17.10.2025
-
Experte: 3D-Druck von Wohngebäuden ist die Zukunft
16.10.20251
-
KENSINGTON: immowelt ist fester Bestandteil erfolgreicher Vermarktung
13.10.2025
-
Die richtigen Pilze finden
10.10.2025
-
Sind Ihre Immobilien zukunftsfit?
29.09.2025
-
DW-Zukunftspreis 2026: Jetzt bewerben!
26.09.2025
-
Zweiradmobilität braucht gute Stellplätze
26.09.2025
-
Hamburg-Standard: Kosten runter, Wohnungen rauf
23.09.2025
-
BÖCKER-Wohnimmobilien: immowelt nimmt meine Bedürfnisse ernst
15.09.2025
-
"Wir sind mit dem Gebäude in die Gebäudeklasse E gerutscht"
10.09.2025