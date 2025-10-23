Langfristige grundpfandrechtlich gesicherte Bankdarlehen sind die klassische Finanzierungsoption von Wohnungsunternehmen. Alternative Finanzierungen sind bisher unterrepräsentiert und werden eher von den großen Playern genutzt. Sie bergen Chancen, aber auch Risiken. Was ist zu beachten?

Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?

Während der klassische Bankkredit nach wie vor zu den beliebtesten Finanzierungsinstrumenten zählt, werden von Wohnungsunternehmen auch andere Finanzierungsinstrumente genutzt, wie zum Beispiel Schuldscheindarlehen und Versicherungskredite. Darüber hinaus bietet die Europäische Investitionsbank (EIB) großvolumige Finanzierungen an. Damit eröffnen sich den Wohnungsunternehmen alternative Finanzierungsquellen zum klassischen Bankkredit.

Allerdings weisen diese Finanzierungsinstrumente bestimmte Besonderheiten auf, die zur unternehmensinternen Finanzierungsstrategie passen sollten. Daher müssen im Vorfeld die Be...