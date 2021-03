Bremst die Verwaltung das Bauen aus

Bild: hd-design/ stock.adobe.com Verwaltungsprozesse laufen an vielen Stellen noch analog ab – doch in den für Grundbuch-, Bau- und Planungsfragen zuständigen Ämtern tut sich etwas. Allerdings hapert es bei den Prozessketten

Nicht nur in Bauämtern, in Behörden allgemein geht es mit der Digitalisierung nur schleppend voran. Die Wohnungswirtschaft fühlt sich in Teilen ausgebremst – und erhöht den Druck auf die Verwaltung.