Hausverwaltung: Kleine WEG ohne Verwalter – Gründe & Lösungen

Immer mehr Eigentümergemeinschaften finden keinen Verwalter mehr. Zwar sehen einige Verwaltungen kleinere WEGs als Geschäftsmodell an. Sollte sich das Umfeld aber nicht entspannen, könnte auch deshalb der Erwerb von Wohnungseigentum immer unattraktiver werden.
Immobilienverwalter rechnen im Schnitt für dieses Jahr mit einem Umsatzwachstum von knapp acht Prozent und wollen ihre Honorare erhöhen. Das zeigt die neueste Umfrage des Verwalterverbands VDIV. Die Immobilienverwaltungen blicken positiv auf das laufende Geschäftsjahr. Vor allem kleinere WEG-Verwaltungen stehen aber unter besonderem Kostendruck. Das bekommen vermehrt kleinere WEGs zu spüren, die oft nicht so lukrativ für Verwaltungen sind.
"Bitte keine WEG-Verwaltung." Eine Aussage, die inzwischen bei traditionsreichen Hausverwaltungsunternehmen häufiger anzutreffen ist. Viele wollen sich den Alltagsstress bei WEGs angesichts überbordender Gesetze nicht mehr antun und fokussieren sich ausschließlich auf Mietverwaltung. Die Fachverbände haben das auf dem Schirm; VDIV, IVD und auch der BVI sprechen von Lösungen per KI und Co. sowie von beauftragten Einzellösungen im Baukastenprinzip.
Verwalter unter Druck: Kleine WEGs als Herausforderung
