Zahlungssysteme, Legionellenbeprobung, Wohnungsvermietung – hier werden sich künftig dank KI viele neue Möglichkeiten eröffnen. Ein Gespräch mit VDIV-Präsidentin Silvia Pruß und Martin Kaßler, Geschäftsführer des Verbands, über die Zukunft von Immobilienverwaltungen.
Frau Pruß, wie sieht Ihr Fazit aus nach einem halben Jahr neuer Regierung?
Silvia Pruß: Das Gesetzgebungsverfahren zum Bau-Turbo ist schnell angelaufen. Man hat früh Kontakte in die Verbändelandschaft hinein gesucht. Für beide Seiten ist es wichtig, den Austausch weiter zu pflegen.
Also keine weiteren Probleme?
Pruß: Es ist natürlich noch eine Menge Arbeit zu tun, insbesondere mit Blick auf die Eigentümergemeinschaften. Wir brauchen den individuellen Sanierungsfahrplan als niedrigschwelliges Instrument, damit sich Gemeinschaften damit beschäftigen, was energetische Sanierung überhaupt bedeutet.
Verwalter zwischen Bau-Turbo und Klimazielen
Und was ist mit dem Verwalter als Klimamanager?
Martin Kaßler: Wir müssen Immobilienverwaltungen fit machen für das Thema Klimaneutralität. Aber sie verdienen daran in der Regel nichts und haben dadurch eine geringe Motivation, Prozesse in diesem Zusammenhang anzuschieben.
Ist das Thema Bestandssanierung in der Regierung angekommen?
Kaßler: Davon ist im M...
