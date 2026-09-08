Kapital sucht Schutz: Mühsam wieder aufgebautes Vertrauen in die Finanzmärkte ging durch den Iran-Krieg in Flammen auf

Bild: Getty Images Kapital sucht Schutz: Mühsam wieder aufgebautes Vertrauen in die Finanzmärkte ging durch den Iran-Krieg in Flammen auf

Es sind keine positiven Entwicklungen, die Peter Windmeißer, Head of Portfolio Management Real Estate beim Grünwalder Investmentmanager KGAL, derzeit am deutschen Immobilienmarkt registriert. "Transaktionen liegen zum Teil auf Eis und Prozesse laufen langsamer." Eine Beobachtung, die Thomas Meyer, CEO des Münchner Fondsanbieters und Projektentwicklers Wertgrund Immobilien, so schildert: "Etliche Investoren haben die Pausetaste gedrückt, um die Lage neu zu sondieren."

Öl, Inflation, Zinsen: Transaktionsmärkte zunächst in Schockstarre

Was gegenwärtig die meisten Investoren von Immobilienkäufen Abstand nehmen lässt, ist der durch den Iran-Krieg verursachte Inflationsschub und die dadurch ausgelöste Verteuerung von Finanzierungen. "Die Erwartung, dass die Transaktionsmärkte kurzfristig wieder deutlich anspringen, dürfte sich kaum erfüllen", sagt Aydin Karaduman, Vorsitzender der Geschäftsführung des Asset und Property Managers IC Immobilien Gruppe in Frankfurt am Main. "Die wieder anziehende...