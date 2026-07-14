Die Käufer von Verwalterunternehmen sind oft Riesen. Das muss aber nicht sein. Ein Best-Practice-Beispiel eines Falles, der ganz anders gelaufen ist.
Der Druck auf Nachfolgeregelungen in der Immobilienwirtschaft wächst stetig. Im vergangenen Jahr waren 57 Prozent der mittelständischen Unternehmerschaft 55 Jahre oder älter, so das Nachfolge-Monitoring Mittelstand 2025 von KfW Research. Rund ein Viertel der Betroffenen fasst eine Stilllegung ins Auge. Häufig ist der Grund, dass kein geeigneter Nachfolger gefunden wird.
Es gibt jedoch auch junge Unternehmen mit kleineren Firmen, die etablierte Unternehmen erwerben und fortführen. Miriam Schwarz und Haidar Tahmaz aus Berlin haben sich an dieses Vorhaben gewagt und die Dr. Kressner-Gruppe übernommen. Die ursprünglich aus der zahnmedizinischen Branche kommende Miriam Schwarz führt seit 2017 das Immobilienverwaltungsunternehmen Portunes Immobilien fort.
Hausverwaltung: Vom Branchenkontakt zur gemeinsamen Firma
Sie hat sich zur Wohnimmobilienverwalterin, dann zur Fachverwalterin, Immobilienwirtin und Immobilienmaklerin fortgebildet und ist als zertifizierte Verwalterin geprüft. Der Politikwis...
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