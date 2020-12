WEG-Novelle: Eigentümerversammlung & Co. nach neuem Recht

Alexander C. Blankenstein

Bild: Haufe Online Redaktion Die WEG-Reform hat vieles einfacher gemacht, doch noch gibt es keine Beschlusskompetenz zur Gestaltung von rein virtuellen Eigentümerversammlungen

Eigentümerversammlungen sind mit dem neuen WEG deutlich aufgewertet worden. Zwar wird die Einberufungsfrist verlängert, dafür sind sie in der Regel beschlussfähig. Die Teilnahme in elektronischer Form wird grundsätzlich möglich. Lesen Sie, was sich im Einzelnen für Verwalter ändert.