Die Wohnungswirtschaft verfügt über einen wesentlichen Anteil an Grünflächen im urbanen Raum. Im L'Immo-Podcast erzählt Henning Russ von der Wisag, wie diese Flächen nachhaltig bewirtschaftet, bestehende Anlagen renoviert und den Bedürfnissen der Bewohner angepasst werden können – und bezahlbar bleiben!

Beim Thema Nachhaltigkeit denkt man oft als erstes an Ökologie. Wenn Wohnungsunternehmen Rasenflächen in Blumenwiesen umwandeln, ist das ein Anfang. Dennoch sind Grünflächen noch viel mehr. Neben den ökologischen bedienen sie auch soziale Aspekte. Sie sind Treffpunkt von Anwohnern und Mittelpunkt einer Wohnanlage. Henning Russ, Geschäftsführer der Wisag Garten- und Landschaftspflege, erzählt, was gute Grünflächen ausmacht, wie sich in die Jahre gekommene Anlagen Schritt für Schritt renovieren lassen und wie vor allem die Pflege, im Neubau wie im Bestand, bezahlbar bleibt – passend zum bezahlbaren Wohnen.

Hören Sie den Podcast jetzt über Podigee, Youtube oder Apple.

