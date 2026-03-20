Mieter haben die besten Vermieter gewählt
Bei der Preisverleihung in Hamburg wurden am 19.3.2026 kommunale, genossenschaftliche und private Immobilienunternehmen in elf Kategorien prämiert.
Zu den großen Gewinnern des Abends zählt die GWG-Gruppe. Das Unternehmen erreichte in der Bestandsklasse über 10.000 Wohnungen sowohl den höchsten Produktindex als auch den höchsten Serviceindex und setzte sich damit in zwei zentralen Kategorien an die Spitze.
Neben den Unternehmen mit den besten Gesamtbewertungen werden auch Immobilienunternehmen gewürdigt, denen im Vergleich zum Vorjahr die größten Fortschritte gelungen sind. Gleich zwei dieser Auszeichnungen gingen in diesem Jahr an LEG Immobilien: Preise gab es in der Kategorie "Größte Verbesserung Serviceindex" und in der Kategorie "Größte Verbesserung Image".
Mieterbefragung: Grundlage für den Award
Grundlage für den Branchenpreis bilden Mieterbefragungen der teilnehmenden Immobilienunternehmen gemeinsam mit der Analyseplattform AktivBo.
Die Kundenkristalle werden in mehreren Kategorien sowie nach unterschiedlichen Bestandsgrößenklassen vergeben.
Das sind die Gewinner 2026:
- Höchster Serviceindex – ≤ 9.999 Wohnungen: Wohngesellschaften Goslar/Harz
- Höchster Serviceindex – ≥ 10.000 Wohnungen: GWG-Gruppe
- Größte Verbesserung Serviceindex: LEG Immobilien SE
- Größte Verbesserung Produktindex: Vonovia SE
- Größte Verbesserung Image: LEG Immobilien SE
- Bester Neuvermietungsprozess: Rheinwohnungsbau GmbH
- Bester Schadensmeldungsprozess: Baugenossenschaft der Buchdrucker eG
- Höchster Produktindex – ≤ 9.999 Wohnungen: DWP Management GmbH
- Höchster Produktindex – ≥ 10.000 Wohnungen: GWG-Gruppe
- Bestes Image – ≤ 9.999 Wohnungen: Wohnungsgenossenschaft Heimkehr eG
- Bestes Image – ≥ 10.000 Wohnungen: Meravis Immobiliengruppe
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