Wie gut sind Immobilienunternehmen aus Sicht der Menschen, die bei ihnen wohnen? Bei der Auszeichnung der besten Vermieter Deutschlands mit den begehrten Kundenkristallen von AktivBo zählt allein das Urteil der Mieter. Das sind die Sieger 2026.

Bei der Preisverleihung in Hamburg wurden am 19.3.2026 kommunale, genossenschaftliche und private Immobilienunternehmen in elf Kategorien prämiert.

Zu den großen Gewinnern des Abends zählt die GWG-Gruppe. Das Unternehmen erreichte in der Bestandsklasse über 10.000 Wohnungen sowohl den höchsten Produktindex als auch den höchsten Serviceindex und setzte sich damit in zwei zentralen Kategorien an die Spitze.

Neben den Unternehmen mit den besten Gesamtbewertungen werden auch Immobilienunternehmen gewürdigt, denen im Vergleich zum Vorjahr die größten Fortschritte gelungen sind. Gleich zwei dieser Auszeichnungen gingen in diesem Jahr an LEG Immobilien: Preise gab es in der Kategorie "Größte Verbesserung Serviceindex" und in der Kategorie "Größte Verbesserung Image".

Bild: Per Englund/AktivBo Die Meravis Immobiliengruppe wurde in der Kategorie "Bestes Image" ausgezeichnet

Mieterbefragung: Grundlage für den Award

Grundlage für den Branchenpreis bilden Mieterbefragungen der teilnehmenden Immobilienunternehmen gemeinsam mit der Analyseplattform AktivBo.

Die Kundenkristalle werden in mehreren Kategorien sowie nach unterschiedlichen Bestandsgrößenklassen vergeben.

Das sind die Gewinner 2026:

Höchster Serviceindex – ≤ 9.999 Wohnungen: Wohngesellschaften Goslar/Harz

Höchster Serviceindex – ≥ 10.000 Wohnungen: GWG-Gruppe

Größte Verbesserung Serviceindex: LEG Immobilien SE

Größte Verbesserung Produktindex: Vonovia SE

Größte Verbesserung Image: LEG Immobilien SE

Bester Neuvermietungsprozess: Rheinwohnungsbau GmbH

Bester Schadensmeldungsprozess: Baugenossenschaft der Buchdrucker eG

Höchster Produktindex – ≤ 9.999 Wohnungen: DWP Management GmbH

Höchster Produktindex – ≥ 10.000 Wohnungen: GWG-Gruppe

Bestes Image – ≤ 9.999 Wohnungen: Wohnungsgenossenschaft Heimkehr eG

Bestes Image – ≥ 10.000 Wohnungen: Meravis Immobiliengruppe





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