"Alltag erleichtern, Produktivität steigern" Wie können Immobilienverwalter von KI profitieren? Mit dem CoPilot für Immobilienverwaltungen bietet Haufe eine innovative Lösung, die auf rechtssicheren Daten basiert und Antworten sowie Dokumente liefert, die den Arbeitsalltag erleichtern. Im Interview erklärt Miron Schneckenberger, Teamleiter und Chefredakteur Immobilien & Recht, wie Kundenfeedback und der Wunsch nach mehr Effizienz den Entwicklungsprozess geprägt haben. Bild: Haufe Online Redaktion Miron Schneckenberger, Teamleiter und Chefredakteur Immobilien & Recht, Haufe Was hat Sie veranlasst, den CoPilot zu entwickeln? Wir wissen aus vielen Gesprächen mit Kunden in der Immobilienverwaltung, dass sie vor allem der Wunsch nach Arbeitserleichterung, Rechtssicherheit und mehr Effizienz umtreibt. Automatisierung und Digitalisierung bestimmen schon länger die Entwicklungen bei unseren Kunden. Die Entwicklung einer KI-basierten Lösung war da ein logischer Schritt. Zumal uns von Kunden immer wieder zurückgemeldet wurde, dass eine KI-Lösung, die auf unserer rechtssicheren Datenbasis Handlungsempfehlungen gibt und Dokumente erstellt, eine große Hilfe wäre. Welche Rückmeldungen haben Sie diesbezüglich von Ihren Testkunden erhalten? Das Ziel, Prozesse zu optimieren und die Produktivität zu steigern, erreichen wir. Gerade bei den rechtlichen Aspekten der Immobilienverwaltung gilt, dass er oft kleinteilig und mühsam zu überblicken ist – zumal viele Verwalter keine Juristen sind. Dass der CoPilot die Möglichkeit eröffnet, in einem Dialog verständlich formulierte Antworten auf rechtliche Fragestellungen zu erhalten, bietet einen wertvollen Nutzen. Vor allem, weil diese Antworten in die Kommunikation mit Eigentümern und Mietern übernommen werden können. Das erleichtert die Arbeit, so lautet das Feedback. Die Bandbreite an Aufgaben, die Immobilienverwalter übernehmen, von der Nebenkostenabrechnung über die WEG-Versammlung bis hin zur Steuerung von Sanierungsmaßnahmen ist enorm. Und KI kann helfen, die jeweiligen Aufwände zu reduzieren. Prompting, die Eingabe von Aufforderungen, ist die Grundlage dafür, generative KI sinnvoll zu nutzen. Bei manchen Anwendern ist die Hemmschwelle groß, sich auf dieses neue Feld zu begeben. Anwender können sich mit dem Co-Pilot im Dialog austauschen wie mit einem Arbeitskollegen. Das heißt, sie geben eine Frage ein, erhalten eine Antwort, können dann zu einzelnen Aspekten weitere Fragen stellen beziehungsweise Präzisierungen anfordern. Die KI verfeinert und vertieft dann ihre Antworten. Von einer eher allgemeinen Frage gelangt man so in wenigen Schritten zum Kern der Angelegenheit auf quasinatürlichem Weg. Niemand braucht umfangreiche Erfahrung mit KI oder gar Informatikwissen. Deshalb haben wir die Nutzeroberfläche auch schlicht gehalten, damit die Lösung so intuitiv wie möglich zu nutzen ist. Wie sind Sie bei der Entwicklung vorgegangen? In einem ersten Schritt haben wir uns noch einmal intensiv mit den Bedürfnissen unserer Kunden beschäftigt, um sicherzustellen, dass wir Antworten auf die relevanten Herausforderungen liefern. Die Redaktion hat dann die KI mit entsprechenden Fragen trainiert. Dort, wo diese Antworten noch nicht hundertprozentig waren, haben wir anhand unserer rechtlich geprüften Fachdatenbank nachgeschärft und die KI immer weiter trainiert. Eine verbreitete Sorge im Zusammenhang mit KI ist es, das sogenannte Halluzinieren, also dass die Technologie etwas vermeintlich Passendes zusammenphantasiert, wenn es keine richtige Antwort findet. Weil wir die KI aber ausschließlich mit unseren strukturierten, aktuellen und rechtssicheren Daten füttern, besteht diese Gefahr bei unserem CoPilot nicht. Dennoch sollte jede Antwort von einem Menschen auf Plausibilität geprüft werden. Der CoPilot ist Unterstützung, nicht Ersatz von menschlichem Denken und Handeln.