Einstweilige Verfügung gegen Untervermietung nach Räumungsurteil

Vermieter kann sich gegen Vereitelung der Zwangsräumung absichern

Der Inhaber eines Räumungstitels kann dem Mieter per einstweiliger Verfügung eine Gebrauchsüberlassung an Dritte untersagen lassen, wenn zu befürchten ist, dass der Mieter die Räumung auf diese Weise verhindern will.