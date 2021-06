In dieser Folge von L‘Immo, dem Podcast von Haufe.Immobilien, geht es um das Thema: „Digitale Wertschöpfung. Der Makler und die letzte Meile.“ Was das im Unternehmensalltag eines sehr interessanten Branchenteilnehmers konkret bedeutet, darüber spricht Dr. Clemens Paschke, CEO von Ziegert EverEstate, mit Gastgeber Jörg Seifert.

Dr. Paschke gibt im Gespräch spannende Einblicke in die Neuaufstellung der Ziegert-Gruppe. Die aktuell schwierige Marktlage im Zeitalter von Courtageaufteilung und Digitalisierung kommt ebenfalls nicht zu kurz. Interessant ist etwa, dass inzwischen in diesem sehr dynamischen Geschäftsfeld nicht nur viele Vollblut-Makler, sondern auch Digital Natives und kreative Webentwickler arbeiten. Über 150 Mitarbeitende sind an den Standorten und Vermarktungsschwerpunkten Berlin, Leipzig und Frankfurt am Main tätig. Das von Nikolaus Ziegert 1986 gegründete Unternehmen erreicht aktuell ein Transaktionsumsatzvolumen von fast 500 Millionen Euro im Jahr. Dr. Clemens Paschke ist seit gut einem Jahr CEO der Ziegert EverEstate. Er steht für ein exklusives Immobilienportfolio und hat sich einen einfachen, transparenten und digitalen Prozess des Immobilienerwerbs auf die Fahnen geschrieben.

Hören Sie doch mal rein in die neue Folge L‘Immo mit Jörg Seifert.

