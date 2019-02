Keine Zinsen auf Zinsen, deren Vollziehung ausgesetzt ist

Für Zinsen, die in der Vollziehung ausgesetzt sind, fallen dann keine weiteren Zinsen an.

Bild: Haufe Online Redaktion Für Zinsen, die in der Vollziehung ausgesetzt sind, fallen dann keine weiteren Zinsen an.

Wurde Ihre Steuernachforderung mit 0,5 % pro Monat verzinst, dann beantragen Sie Aussetzung der Vollziehung, denn die Verzinsung steht im Visier des Bundesverfassungsgerichts. Was Sie außerdem hinsichtlich der Zinsen und steuerlichen Nebenleistungen wissen sollten, erfahren Sie in diesem Praxis-Tipp.

Wurde Ihre Steuernachforderung mit 0,5 % pro Monat verzinst, dann beantragen Sie Aussetzung der Vollziehung, denn die Verzinsung steht im Visier des Bundesverfassungsgerichts. Was Sie außerdem hinsichtlich der Zinsen und steuerlichen Nebenleistungen wissen sollten, erfahren Sie in diesem Praxis-Tipp.

Ausgangssituation

Der BFH hat entschieden, dass die Höhe der steuerlichen Zinsen von 0,5 % pro Monat (= 6 % pro Jahr) wegen des zurzeit niedrigen Zinsniveaus für Zeiträume ab 2012 verfassungsrechtlich bedenklich ist. Konsequenz ist, dass Zinsfestsetzungen bis zur endgültigen Entscheidung über die Zinshöhe, auf Antrag in voller Höhe in der Vollziehung auszusetzen sind. Sollte das BVerfG später entscheiden, dass die Festsetzung der Zinsen ganz oder zumindest teilweise verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist, müssten die Zinsen allerdings an das Finanzamt gezahlt werden.

Finanzamt setzt die Vollziehung aus

Ein Steuerpflichtiger hatte die Aussetzung der Vollziehung für Nachzahlungszinsen in nicht unerheblicher Höhe beim Finanzamt beantragt. Die Aussetzung der Vollziehung wurde ihm auch gewährt. Gleichzeitig wies das Finanzamt auf die Zinspflicht von ausgesetzten Beträgen hin. Wegen des Hinweises auf die Zinspflicht bei einer Aussetzung der Vollziehung hatte der Steuerpflichtige die Zinsen bezahlt, obwohl sie in der Vollziehung ausgesetzt wurden. Ihm war das Risiko zu groß, später eventuell 6 % Zinsen auf die ausgesetzten Zinsen zahlen zu müssen.

Für Zinsen, die in der Vollziehung ausgesetzt sind, fallen dann keine weiteren Zinsen an

Der allgemeine Hinweis des Finanzamts auf eine mögliche Festsetzung von Aussetzungszinsen trifft nicht zu. Aus § 233 AO i.V.m. § 3 Abs. 4 AO ergibt sich der Grundsatz, dass Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis nur zu verzinsen sind, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Ansprüche aus steuerlichen Nebenleistungen und die entsprechenden Erstattungsansprüche werden nicht verzinst.

Zu den steuerlichen Nebenleistungen gehören u. a. die Zinsen für Steuernachzahlungen und die Aussetzungszinsen. Das bedeutet also, dass für eine Aussetzung der Vollziehung von Zinsen keine Zinsen zu zahlen sind. Das gilt auch dann, wenn die Zinsen nach einer Aussetzung der Vollziehung zu einem späteren Termin gezahlt werden müssen. Sollte das Finanzamt bei der Aussetzung der Vollziehung der Zinsen auf eine Zinspflicht nach § 237 AO hingewiesen haben, dann ist dies in diesem Zusammenhang unzutreffend.

Wichtig! Hat jemand die festgesetzten Zinsen trotz Aussetzung der Vollziehung an das Finanzamt gezahlt, kann er beantragen, dass ihm die gezahlten Zinsen erstattet werden. Das gilt insbesondere dann, wenn der Betroffene aufgrund einer Fehlinformation des Finanzamts befürchten musste, dass weitere Zinsen auf die Zinsen anfallen könnten. Ein erneuter Antrag auf Aussetzung der Vollziehung ist nur dann erforderlich, wenn der bisherige Aussetzungsbescheid nicht mehr wirksam sein sollte.



Diese Informationen könnten Sie auch interessieren:

BFH-Kommentierung: Abzinsung einer Darlehensverbindlichkeit