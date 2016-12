13.08.2012 | RSS-Feeds

Bild: MEV-Verlag, Germany

Sie benötigen die neuesten Infos von Haufe zum Thema Rechnungswesen? Mit unseren RSS-Feeds sind Sie sofort informiert, sobald sich etwas Neues in den Bereichen Buchführung, Jahresabschluss oder Steuern ergibt. Die Einrichtung ist ganz einfach!

Um unsere Neuigkeiten lesen zu können, benötigen Sie lediglich einen RSS-Reader. Diesen können Sie lokal auf Ihrem Computer oder mobil auf Ihrem Smartphone nutzen. Eine Übersicht von RSS-Readern finden Sie unter www.rss-reader.de.

News von Haufe auf der eigenen Website einbinden

Unsere RSS-Feeds können Sie auch in Ihr Webangebot kostenlos mit Überschrift, Vorspann und Link auf den Originaltext integrieren. Die Beiträge dürfen nicht in Frames dargestellt werden, sondern müssen in einem neuen Browser-Fenster öffnen.

Was RSS-Feeds sind

RSS steht für Really Simple Syndication und wird verwendet, um Nachrichten und andere Webinhalte auszutauschen. Ein sogenannter RSS-Feed oder Newsfeed besteht aus einer XML-Datei, die den reinen strukturierten Inhalt bereithält, aber keinerlei Layout, keine Navigation oder sonstigen Zusatzinformationen beinhaltet. Mehr zu RSS finden Sie unter de.wikipedia.org/wiki/RSS.

Zum RSS-Feed Haufe Finance