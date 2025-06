Lagebericht: Zielgruppe Öffentlichkeit

Praxisbeispiel: Solarenergie In Berichtsjahr wurden mehr als 2 Mio. Euro in eine Photovoltaik-Anlage auf dem Produktionsgebäude investiert. Damit können wir ca. 25 % unseres Strombedarfs durch Solarenergie decken. Trotz der so entstehenden Mehrkosten konnten die Verkaufspreise stabil gehalten werden.