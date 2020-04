Jahresabschluss: Corona verändert das Prüfungsverfahren

Derzeit befinden sich viele Unternehmen in der Phase der Prüfung der Rechnungslegung. Fraglich ist, wie hierbei mit den Herausforderungen durch die Corona-Pandemie umzugehen ist.

Zugangsbeschränkungen für den Jahresabschlussprüfer aufgrund der Corona-Pandemie

Der Abschlussprüfer hat Art und Umfang der im Einzelfall erforderlichen Prüfungshandlungen im Rahmen seiner Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen und unter Berücksichtigung berufsständischer Anforderungen sowie gesetzlicher Vorschriften zu bestimmen. Nach diesen gibt es keine Vorgaben zum Ort, an dem die Prüfungshandlungen durchzuführen sind. Daher können prüfungspflichtige Unternehmen dem Abschlussprüfer den Zugang zu den eigenen Räumlichkeiten mit dem Hinweis auf die Corona-Pandemie verwehren, da grundsätzlich auch durch Fernprüfungshandlungen Prüfungsnachweise erlangt werden. Das IDW führt in dem Fachlichen Hinweis „ Zweifelsfragen zu den Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus auf die Rechnungslegung und deren Prüfung (Teil 3)“ (FH Corona Teil 3) v. 8.4.2020 auf S. 9 dazu aus:

„Unter Ausnutzung der heutigen technischen Möglichkeiten kommen neben vor-Ort-Prüfungen grundsätzlich auch Fernprüfungen z.B. in Form von Videokonferenzen, Rundgänge mit Bildübertragung über ein Smartphone oder Tablet, Einsichtnahme in eingescannte oder fotografierte Unterlagen oder Bildschirme, ggf. ergänzt um Kurzbesuch mit entsprechendem Sicherheitsabstand, Nutzung des Postweges sowie ‚remote‘-Zugänge zum Austausch von Unterlagen in Betracht. In Abhängigkeit vom Einzelfall hat der Abschlussprüfer zu beurteilen, ob er auf diesem Wege ausreichende geeignete Prüfungsnachweise erlangen kann.“

Dabei ist allerdings zu beachten, dass es einige Sachverhalte gibt, die ein Abschlussprüfer nach den Prüfungsstandards vor Ort prüfen sollte. So gilt etwa für Vorräte, die von wesentlicher Bedeutung für die Darstellung des Unternehmens sind, dass eine körperliche Bestandsaufnahme zu beobachten ist, um auf diesem Wege ausreichende geeignete Prüfungsnachweise insb. über das Vorhandensein, die Vollständigkeit und die Beschaffenheit der Vorräte zu erlangen. Dabei hat sich der Abschlussprüfer von der ordnungsgemäßen Handhabung der Inventurverfahren zu überzeugen (vgl. IDW PS 301, Tz. 7). Allerdings können bei Unmöglichkeit auch durch alternative Prüfungshandlungen ausreichende geeignete Prüfungsnachweise erlangt werden (vgl. IDW PS 301, Tz. 21). So könnte etwa mittels Echtzeit-Bildübertragungen über ein Smartphone oder einen Tablet-PC oder sogar durch Drohnen das Vorhandensein von Vorräten oder der Fertigstellungsgrad von Sachanlageinvestitionen beurteilt werden – eine Übersicht über Möglichkeiten zur Durchführung von Fernprüfungshandlungen bietet das IDW im FH Corona Teil 3, S. 22–24. Dabei ist allerdings immer das erhöhte Risiko durch den Abschlussprüfer zu berücksichtigen und ggf. durch geeignete Vorgaben zu minimieren.

Generell ist der Abschlussprüfer nach IDW PS 300 verpflichtet, Informationen, die das Unternehmen erstellt hat, daraufhin zu beurteilen, ob die Informationen für seine Ziele ausreichend verlässlich sind. Dabei gelten Originaldokumente grundsätzlich als verlässlicher als Kopien oder eingescannte Unterlagen. Dazu stellt das IDW klar (FH Corona Teil 3, S. 14):

„Auswertungen aus dem IT-System des Mandanten (z.B. Summen- und Saldenlisten), die der Abschlussprüfer mangels der Möglichkeit des Fernzugriffs („Remote“-Zugriffs) auf die Systeme des Mandanten derzeit nicht eigenhändig erzeugen kann, stellen nur dann verlässliche Prüfungsnachweise dar, wenn diese mit Reports abgerufen wurden, die vom Abschlussprüfer mittels aussagebezogener Prüfungshandlungen oder durch die Prüfung von generellen IT-Kontrollen auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft wurden und bei denen die Parametereinstellungen des IT-Systems klar erkennbar sind bzw. die Parametereinstellungen anderweitig in geeigneter Form nachvollzogen werden können. Es kann sich je nach Konstellation empfehlen, einen Screenshot des technischen Namens des Reports sowie der jeweiligen Abfrage mitanzufordern.“

Beurteilung der Prämisse der Unternehmensfortführung

Die Rechnungslegung nach HGB hat zu erfolgen unter der Prämisse der Fortführung des Unternehmens (going concern). Diese Einschätzung kann aktuell teilweise aber nur schwer getroffen werden. Die Modifizierung des Bestätigungsvermerks aufgrund eines Prüfungshemmnisses kommt dennoch nur in Betracht, wenn der Abschlussprüfer nicht in der Lage ist, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu den Rechnungslegungsinformationen des geprüften Unternehmens zu erlangen. Die den zukunftsbezogenen Sachverhalten im Abschluss sowie prognostischen Angaben im Lagebericht aufgrund der dynamischen Entwicklung der Coronavirus-Pandemie innenwohnenden erheblichen Unsicherheiten allein begründen jedoch nicht das Vorliegen eines Prüfungshemmnisses. Letztlich ist die Einschätzung von den gesetzlichen Vertretern des Unternehmens zu treffen und der Abschlussprüfer hat diese lediglich zu prüfen. Daher müssen die Annahmen der gesetzlichen Vertreter ausreichend begründet sein. Bei der Prüfung wird dabei gewürdigt,

ob die getroffenen Annahmen auf aktuellen Informationen aufsetzen,

ob sie konsistent sind und

ob das tatsächliche Handeln der gesetzlichen Vertreter nicht im Widerspruch zu den getroffenen Annahmen steht; das IDW sieht etwa die tatsächliche Beantragung oder Vorbereitung der Beantragung von in einer Liquiditätsprognose berücksichtigten staatlichen Liquiditätshilfen als ggf. konfligierend mit der Unternehmensfortführungsprämisse an.

Beabsichtigen die gesetzlichen Vertreter nämlich die Inanspruchnahme von staatlichen Stützungsmaßnahmen, handelt es sich um Gegenmaßnahmen, die die gesetzlichen Vertreter bei ihrer Einschätzung der Fähigkeit zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu berücksichtigen haben. Sofern die konkreten Hilfen dem Unternehmen noch nicht verbindlich zugesagt wurden, hat sich die Einschätzung der gesetzlichen Vertreter auch auf die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen zu beziehen. Dies hat der Abschlussprüfer auch zu würdigen. Dabei dürfte grundsätzlich nicht zu beanstanden sein, wenn die gesetzlichen Vertreter bei der Einschätzung der Fähigkeit zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit der Annahme der Bundesregierung folgen, dass in der 2. Jahreshälfte die Beschränkungen schrittweise aufgehoben werden. Allerdings stellt das IDW auch klar (FH Corona Teil 3, S. 18):

„Gegen die Fähigkeit zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit könnte bspw. trotz einer realistischen Durchfinanzierung bis zum 31.12.2020 sprechen, wenn das Geschäftsmodell des Unternehmens durch die Folgen der Corona-Pandemie auch nach Bewältigung der akuten Liquiditätskrise voraussichtlich nicht mehr tragfähig ist und das Unternehmen sein Geschäftsmodell nicht dementsprechend anpasst bzw. anzupassen plant.“

Zu beachten ist aber, dass, auch wenn das Management von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgeht und der Abschlussprüfer dies mitträgt, oftmals aufgrund der derzeit großen Bandbreite der Prognosen zur weiteren Entwicklung wesentliche Unsicherheiten bestehen bleiben. Dies macht eine angemessene Information der Abschlussadressaten über das bestandsgefährdende Risiko im Jahresabschluss und im Lagebericht erforderlich. Außerdem hat der Abschlussprüfer in den Bestätigungsvermerk dann auch einen entsprechenden Hinweis im gesonderter Abschnitt mit der Überschrift „Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit“ aufzunehmen; vgl. § 322 Abs. 2 Satz 3 und 4 HGB sowie IDW PS 270 n.F., Tz. 29.

Weitere Besonderheiten Jahresabschlussprüfung während der aktuellen Corona-Pandemie

Keine Möglichkeit zur Einbindung von Mitarbeitern des Mandanten für den Abschlussprüfer: Die Beauftragung von Personal des zu prüfenden Unternehmens, wie etwa Arbeitnehmer der Internen Revision, durch den Abschlussprüfer würde eine nicht zulässige Integration von Arbeitnehmern des zu prüfenden Unternehmens – und damit auch von Personal der Internen Revision – bedeuten, was nach § 319 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 HGB untersagt ist.

Fernprüfungen bedingen auch stets die Übermittlung von Informationen von dem Unternehmen an den Prüfer. Nicht nur in diesem Zusammenhang sind die Anforderungen des Datenschutzes und die Sicherheit der Übermittlung sicherzustellen. Beachtung interner Kontrollprozesse: Das IDW weist darauf hin, dass durch die in vielen Unternehmen notwendigerweise eingeführte oder ausgeweitete Heimarbeit auch das Kontrollrisiko in Bezug auf prüfungsrelevante Kontrollen neu zu beurteilen ist (vgl. IDW PS 261 n.F., Tz. 77). Als Beispiele dafür werden genannt: Das Kontrolldesign wird ggf. verändert (z.B. Verringerung der Häufigkeit der Kontrolldurchführung), das Kontrolldesign wird nicht angepasst, obwohl sich relevante Prozesse durch die „Heimarbeit“ diverser Mitarbeiter faktisch geändert haben (z.B. Änderung der Person des Kontrolldurchführenden bei manuellen Kontrollen). Veränderung von Zugriffsrechten, so dass die Beurteilung, ob der Schutz vor unberechtigter Änderung rechnungslegungsrelevanter Daten durch angemessene und wirksame Kontrollen weiterhin gegeben ist, erneuert werden muss. Oder es werden kurzfristig neue Technologien eingeführt, wie z.B. Online-Handelsplattformen oder ein bargeldloses Bezahlsystem, deren Einbindung in das Kontrolldesign noch nicht ausgereift ist.

