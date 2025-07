Gesetzesänderungen: Steuerliches Investitionssofortprogramm

Am 11.7.2025 hat das Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland die Zustimmung des Bundesrats erfahren. Damit kann dieses Gesetz nunmehr verkündet werden und damit in Kraft treten.

Praxis-Hinweis: Verschiedene Abschreibungsarten für Investitionen rückwirkend – ab 1.7.2025

Das Gesetz ermöglicht es insbesondere Steuerpflichtigen durch verschiedene Maßnahmen in einem größeren Umfang als bisher Abschreibungen auf ab 30.6.2025 getätigte Investitionen vorzunehmen:

Hierfür wird die Möglichkeit der degressiven Abschreibung erweitert , die es ermöglicht, sofort nach der Anschaffung bis zu 30 % abzuschreiben.

, die es ermöglicht, sofort nach der Anschaffung bis zu abzuschreiben. Besonders lukrativ kann hier die Abschreibung auf angeschaffte Elektrofahrzeuge sein, diese beträgt 75 % im Jahr der Anschaffung.

Der große Wurf ist dieses Gesetz allerdings nicht. Es bedarf sicherlich weiterer gesetzgeberischer Maßnahmen, um die wirtschaftliche Situation in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Allein: es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung und Wirtschaft ist zu einem großen Teil Psychologie. Wenn Steuerpflichtige – auch steuerpflichtige Unternehmen – positiv in die Zukunft blicken, sind sie eher bereit, zu investieren. Nur kann das Steuerrecht allein den Knoten sicherlich nicht lösen. Solange die Unternehmen sich durch eine in den letzten Jahren überbordende Bürokratie gefesselt fühlen, wird der große Befreiungsschlag nicht erfolgen.

Die Bundesregierung will gegensteuern

Die Wirtschaftsflaute in Deutschland wird schon geraume Zeit beklagt. Die Gründe hierfür sind vielschichtig und teilweise sicherlich hausgemacht, da die Volkswirtschaften anderer Industrieländer derzeit nicht von einer so massiven Flaute heimgesucht werden. Wie dem auch sei, die neue Bundesregierung hat sich vorgenommen, gegen zu steuern. Ein erster Schritt ist hierbei das Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm.

Wesentliche Aspekte des Gesetzes:

Die für das Rechnungswesen wesentlichen Aspekte des Gesetzes lassen sich wie folgt benennen:

In § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 3 und Satz 3 Nr. 3 wird jeweils die Angabe „70 000 Euro“ durch die Angabe „100 000 Euro“ ersetzt. Dies bedeutet, dass die Grenze der Anschaffungskosten für Elektrofahrzeuge, die in der Entnahmebesteuerung mit 0,5 % und nicht mit 1 % angesetzt werden, erhöht wird.

Der zentrale Punkt des Gesetzes, der auch von der Bundesregierung immer wieder herausgestrichen wird, ist die erneute Einführung der Möglichkeit einer degressiven Abschreibung auf Anlagegüter, die ab 30.6.2025 bis 1.1.2028 angeschafft werden. Dort ist eine Abschreibung in Höhe von maximal 30 % oder dem 3-fachen der linearen Abschreibung zulässig (§ 7 Abs. 2 Satz 1 und 2 EStG n.F.).

Auf Elektrofahrzeuge, die zwischen dem 30.6.2025 und dem 1.1.2028 angeschafft werden ist ebenfalls eine erhöhte Abschreibung zulässig.

Erhöhte Abschreibung für Elektrofahrzeuge Grundlage § 7 Abs. 2a EstG n. F Im ersten Jahr 75 % der Anschaffungskosten Im zweiten Jahr 10 % der Anschaffungskosten In den letzten 3 Jahren 5 % der Anschaffungskosten





Zudem wird ab 2026 das Forschungszulagengesetz geändert. Die begünstigten Aufwendungen werden erhöht. Einzelheiten ergeben sich aus § 3 Abs. 5 des Gesetzes.

geändert. Die begünstigten Aufwendungen werden erhöht. Einzelheiten ergeben sich aus § 3 Abs. 5 des Gesetzes. Schließlich soll der Steuersatz zur Körperschaftsteuer abgesenkt werden. Dies allerdings erst beginnend ab dem Veranlagungsjahr 2028. Der Steuersatz wird von den aktuellen 15 % ab 2028 bis 2032 jeweils um 1 % auf dann 10 % vermindert. Dies hat im Rechnungswesen Bedeutung für die Berechnung der Körperschaftsteuerrückstellung.

Dieser Inhalt könnte Sie auch interessieren:

Bundesrat: Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm