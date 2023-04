EU-Umwelttaxonomie: Konsultationsentwürfe

Die Europäische Kommission hat Konsultationsentwürfe für 2 delegierte Verordnungen zur EU-Umwelttaxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852) veröffentlicht. Die Änderungen betreffen hauptsächlich die nicht-klimabezogenen Umweltziele, aber auch die klimabezogenen Umweltziele und die Berichterstattung.

Die Konsultation endet bereits am 3.5.2023. Die eingegangenen Rückmeldungen werden auf der Webseite veröffentlicht und bei der endgültigen Ausarbeitung berücksichtigt.

Anzahl der betroffenen Unternehmen erhöht sich durch Ausstrahlungswirkung

Die Taxonomie-Verordnung fordert von allen bislang betroffenen Unternehmen (aktuell große kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden sowie bestimmte Banken und Versicherungen) Angaben darüber, wie und in welchem Umfang die Unternehmenstätigkeiten mit ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind. Nicht-Finanzunternehmen haben

den Anteil der "grünen" Umsatzerlöse sowie

die Anteile der "grünen" Investitions- und ggf. Betriebsausgaben

in ihrer nichtfinanziellen Berichterstattung nach § 289b HGB anzugeben. Da allerdings für die Ermittlung der Angaben auf Informationen aus der Wertschöpfungskette zurückgegriffen werden muss, ergibt sich eine enorme Ausstrahlungswirkung auch auf nicht direkt betroffene Unternehmen, wie etwa Mittelständler, die bei Kreditvergabeverhandlungen von Kreditinstituten um Umweltinformationen gebeten werden, da die Bank ansonsten nicht den Umsatz klassifizieren kann. Mit der ab 2024 geforderten Nachhaltigkeitsberichterstattung im Rahmen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) werden die Taxonomieangaben dann auch schrittweise für deutlich mehr Unternehmen relevant, da diese in den Offenlegungspflichten nach den ESRS mit verarbeitet werden.

1. Konsultationsentwurf: nicht-klimabezogene Umweltziele und Berichterstattung

Neue technische Bewertungskriterien für die 4 nicht-klimabezogenen Umweltziele

Der erste Konsultationsentwurf beinhaltet 5 Anhänge. Die ersten 4 Anhänge enthalten neue technische Bewertungskriterien für die 4 nicht-klimabezogenen Umweltziele der EU-Umwelttaxonomie. Die neuen Bewertungskriterien beziehen sich sowohl auf bereits von der EU-Umwelttaxonomie erfasste und auf bisher noch nicht erfasste Wirtschaftstätigkeiten. Konkret geht es um Taxonomiekriterien für Wirtschaftstätigkeiten, die einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren der folgenden Umweltziele leisten:

nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen,

Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft,

Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und

Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme.

Anpassungen zur Berichterstattung

Der 5. Anhang enthält Anpassungen der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2178 zur Berichterstattung. Ausweislich der dem Konsultationsentwurf vorangestellten Erläuterungen soll mit diesen Anpassungen eine stärkere Konsistenz der Berichterstattung mit den Vorschriften der delegierten Verordnung zu den 2 klimabezogenen Umweltzielen erreicht und eine geringe Anzahl fachlicher Fehler korrigiert werden.

2. Konsultationsentwurf: klimabezogene Umweltziele

Der zweite Konsultationsentwurf einer delegierten Verordnung bezieht sich auf Überarbeitungen zur Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 bzgl. der beiden klimabezogenen Umweltziele der EU-Umwelttaxonomie. Der Entwurf beinhaltet 2 Anhänge mit neuen technischen Bewertungskriterien, die sich ebenfalls sowohl auf bereits von der EU-Umwelttaxonomie erfasste und auf bisher noch nicht erfasste Wirtschaftstätigkeiten beziehen.

Anwenderforen und FAQ-Dokumente als Hilfestellungen

Unter anderem das DRSC befasst sich für deutsche Unternehmen mit der Umsetzung der EU-Taxonomie-Verordnung und hat auch bereits mehrere Anwenderforen dazu durchgeführt. Die in den Anwenderforen diskutierten Probleme und Lösungsansätze wurden in Form von Eingaben an die Europäische Kommission weitergeleitet. Ein Teil der in den Eingaben angesprochen Themen wird auch in den von der Europäischen Kommissionen veröffentlichen FAQ-Dokumenten behandelt.

Bessere Nachhaltigkeitsinformationen = mehr Aufwand?

Insgesamt wird immer deutlicher, welch Moloch die EU mit der Generierung besserer Nachhaltigkeitsinformationen aufbaut, obwohl die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 15.3.2023 dem EU-Parlament versprach:

Wir wissen, dass die Qualität der öffentlichen Verwaltung und des rechtlichen Rahmens der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit ist. Deshalb stellen wir gemeinsam auch durch umfassende Folgenabschätzungen sicher, dass EU-Gesetze EU-Unternehmen nicht belasten, sondern sie unterstützen. Doch wie wir alle wissen, ist es oft keine individuelle Nachweispflicht, oft kein individueller Zustand, der ihnen das Leben schwer macht. Es ist die riesige Summe all dieser Anforderungen. Wir werden deshalb über die Ressortgrenzen hinaus schauen, was Europa wirklich wettbewerbsfähiger macht und worauf wir verzichten können. Bis zum Herbst werden wir konkrete Vorschläge unterbreiten, um die Meldepflichten zu vereinfachen und tatsächlich um 25 % zu reduzieren. Es wird nicht einfach, aber wir müssen uns anstrengen. (übersetzt, englische Version hier abrufbar)

Zumindest mit der Taxonomie-Verordnung und den Ergänzungen alleine im Bereich Umwelt (die Sozialtaxonomie steht noch aus) scheint dies kaum erreichbar zu sein.

Zu den Entwürfen und Antwortbögen für die Konsultation

Die verschiedenen und teilweise sehr umfangreichen Entwürfe aber auch die Antwortbögen für die Konsultation sind hier abrufbar.

