Bild: papan saenkutrueang In diesem Jahr stehen die Prüfungsschwerpunkte wieder ganz im Zeichen der Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Die European Securities and Markets Authority (ESMA) hat am 25.10.2023 ihr Public Statement mit den gemeinsamen europäischen Prüfungsschwerpunkten der nationalen Enforcement-Stellen in der EU (in Deutschland die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz "BaFin") für die Prüfung der Jahresfinanzberichte von kapitalmarktorientierten Unternehmen für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht.