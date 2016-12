Bundestag entschärft Sanktionen bei Offenlegungsverstößen

Es wird mit § 335 Abs. 5 HGB-E wieder das Verschulden der gesetzlichen Vertreter geprüft, da das Bundesamt auf Antrag die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren hat, wenn die Unterlagen unverschuldet (z.B. durch den Tod des Alleingesellschafters, des Fehlens wichtiger Unterlagen außerhalb der Macht des Unternehmens, Untergang der Unterlagen durch höhere Gewalt) nicht eingereicht wurden.

Die Rechtssystematik wird durch Trennung des bisherigen § 335 HGB in die Teile Festsetzung des Ordnungsgeldes einerseits und Beschwerde gegen die Festsetzung von Ordnungsgeld, Rechtsbeschwerde sowie Verordnungsermächtigung anderer-seits verbessert. Letztere werden in einem neu gefassten § 335a HGB geregelt, wo-bei künftig auch eine Rechtsbeschwerde gegen Beschwerdeentscheidungen des bis-lang als einzige Instanz tätigen Landgerichts Bonn in Ordnungsgeldsachen möglich ist.