noch nicht fällige Ansprüche aus Lebensversicherungen oder Rentenversicherungen, aus denen der Berechtigte noch nicht in den Rentenbezug eingetreten ist. 2Nicht zum sonstigen Vermögen gehören jedoch: a) alle Versicherungen, deren Wert (§ 14 Abs. 4) insgesamt 5.000 M nicht übersteigt, b) ohne Rücksicht auf den Wert solche Rentenversicherungen, die mit Rücksicht auf ein Arbeitsrechtsverhältnis abgeschlossen worden sind. 3Versicherungen bei solchen Versicherungsunternehmen, die weder ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz in der Deutschen Demokratischen Republik haben, gehören nur dann nicht zum sonstigen Vermögen, wenn den Versicherungsunternehmen die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb in der Deutschen Demokratischen Republik erteilt ist: