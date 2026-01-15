Der "iPhone-Moment" im Controlling: KI als Turbo in Planung und Steuerung

Wie verändert Künstliche Intelligenz (KI) die Planung und Steuerung im Controlling? In seinem Vortrag inspirierte Dominik Klehr die Teilnehmenden, einen genaueren Blick auf den aktuellen „iPhone-Moment“ für das Controlling zu werfen: Denn die Ablösung etablierter Standards durch KI beschleunigt nicht nur bestehende Prozesse, sondern transformiert die Arbeitsweisen grundlegend.

Best Practices neu definiert

KI wirkt wie ein zusätzlicher "Layer" auf etablierte Best Practices, der diese beschleunigt und verbessert. Von BI-Tools über Predictive Forecasting bis hin zu Agentic AI: KI automatisiert Prozesse, unterstützt bessere Entscheidungen und macht das Controlling effizienter.

Die neuen Möglichkeiten durch KI setzen einen bestehenden Best Practice-Ansatz voraus. Dieser wird im "F.A.S.T.E.R." Framework der Managementberatung Horváth zusammengefasst: Eine moderne Planung ist

flexibel ( f lexible),

lexible), automatisiert ( a utomated),

utomated), integriert ( s treamlined),

treamlined), zielorientiert ( t arget-oriented,

arget-oriented, effizient ( e fficient) und

fficient) und risikobewusst (risk-aware).

Sie basiert auf einem schlanken, top-down geführten, treiberbasierten Ansatz mit Simulationen.

Mit KI wird der "F.A.S.T.E.R."-Ansatz auf das nächste Level gehoben: Ziele werden intelligent abgeleitet, Szenarien automatisch erstellt und Entscheidungsfindung durch externe Datenintegration unterstützt. Dabei sind Datenqualität und Treibermodelle der Schlüssel – und KI wirkt wie ein Turbo für datenbasierte Entscheidungen.

Inspirierende Use Cases

In zwei spannenden Use Cases konnten die Teilnehmenden verfolgen, wie KI bereits heute angewendet wird:

Im ersten Use Case erkennt ein Halbleiterunternehmen dank Predictive Forecasting Wendepunkte im Markt frühzeitig und kann so Ressourcen optimal allokieren .

erkennt ein Halbleiterunternehmen dank Wendepunkte im Markt frühzeitig und kann so . Im zweiten Use Case erstellt ein Schokoladenhersteller per KI-gestützter Simulation mittels Prompting Szenarien und erhält maßgeschneiderte Handlungsempfehlungen.

Diese Beispiele zeigen: KI ist nicht nur ein Tool, sondern übernimmt immer mehr operative Tätigkeiten für das Controlling. So kann sich das Controlling stärker auf die strategische Business-Partner-Rolle fokussieren, für schnellere und fundiertere Entscheidungen.

Bild: Horváth

Die Transformationsreise starten

Die abschließende Botschaft von Planungsexperte Klehr ist, den aktuellen "iPhone-Moment" für das Controlling zu nutzen: Mit klaren, messbaren Use Cases kann Vertrauen in KI-Lösungen geschaffen und echter Mehrwert generiert werden. Dafür braucht es ein Zielbild kombiniert mit Schnellboten für Anwendungsfelder mit hohem Nutzenpotenzial.

Es müssen allerdings auch die Voraussetzungen geschaffen werden mit dem Aufbau einer belastbaren Datengrundlage sowie der systematischen Befähigung der Mitarbeitenden. In Verbindung mit "Best Practice" Steuerungsprozessen können KI-gestützte Lösungen so zu einer integrierten "Performance Intelligence Suite" beitragen und das Controlling als verlässliche Entscheidungsunterstützung stärken.