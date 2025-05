Controlling neu ausrichten: Wertschöpfung stärken

Wie steuert man ein Unternehmen durch ein Meer aus Widersprüchen? Wer heute noch auf Routinen statt auf Orientierung setzt, läuft Gefahr, unterzugehen. Warum Controlling neue Antworten braucht – und wie es zur Navigationshilfe in unsicheren Zeiten wird, zeigt Jacek Sitko.

In der heutigen komplexen Geschäftswelt halten viele Unternehmen an veralteten Paradigmen fest – sie sehen ihr Geschäft als Maschine, die durch das Drücken der richtigen Knöpfe effizienter laufen soll. Doch diese Sichtweise ist überholt. Unternehmen agieren heute in einem Ozean voller Chancen und Widersprüche. Wer dieses Umfeld nicht als Abenteuer, sondern als Routine betrachtet, riskiert unterzugehen, wie Jacek Sitko verdeutlicht.

Controlling inmitten von Widersprüchen

ORLEN hat sich dieser Herausforderung gestellt und die Rolle des Controllers grundlegend neu gedacht. Der Controller ist heute kein reiner Verwalter von Zahlen mehr, sondern ein Navigator – jemand, der inmitten widersprüchlicher Anforderungen Orientierung gibt. Zwischen Standardisierung und Flexibilität, zwischen Zuverlässigkeit und Schnelligkeit, zwischen Ordnung und Vielfalt, zwischen Fokussierung und Offenheit gilt es, das Gleichgewicht zu wahren.

Die Controlling Transformation bei ORLEN

Die Neuausrichtung der Controlling-Funktion bei ORLEN erfolgte in zwei Phasen über einen Zeitraum von 13 Monaten.

In der ersten Phase wurde das Ziel formuliert, das Controlling zu einem vertrauenswürdigen Partner des operativen Geschäfts zu machen. Dafür wurden die Bedürfnisse interner Stakeholder systematisch erhoben. Vier zentrale Felder der Controlling-Tätigkeit rückten dabei in den Fokus:

Investitionen,

Finanzplanung (unterstützt durch Szenariotechnik und maschinelles Lernen),

Reporting sowie

Management by Objectives (MBO).

In der zweiten Phase lag der Schwerpunkt auf dem Datenmanagement. Prozesse und Standards wurden vereinheitlicht, Begriffe und Kennzahlen geschärft, IT-Lösungen geprüft und in der Muttergesellschaft implementiert. Das Controlling wurde zudem organisatorisch neu strukturiert, um die Daten entlang einheitlicher Dimensionen und Managementkategorien auszuwerten.

Die "Crew" zählt: Kompetenzentwicklung

Wesentlicher Bestandteil der Transformation war auch die Entwicklung der Menschen im Controlling. Mit einem Kompetenzraster und definierten Karrierepfaden wurde ein Rahmen geschaffen, der die Controller gezielt auf neue Anforderungen vorbereitet. Während Controlling 1.0 klassische Fähigkeiten wie Reporting, Konsolidierung und Modellierung umfasst, steht Controlling 2.0 für vorausschauende Analytik, Prozessautomatisierung und Cloud-Anwendungen. Gefördert werden auch externe Qualifikationen wie CIMA, ACCA, Projektmanagement und Programmierkenntnisse.

Referent: Jacek Sitko, Leiter des Transformation Management Office, Controlling-Abteilung, ORLEN S.A.

Über das Unternehmen: ORLEN S.A. ist ein führender Mineralöl- und Petrochemie-Konzern mit Hauptsitz in Płock, Polen. ORLEN ist in Mittel- und Osteuropa tätig und umfasst Geschäftsbereiche wie Raffinerie, Petrochemie, Energie und Einzelhandel. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 87 Milliarden Euro und beschäftigte über 65.000 Mitarbeitende.

Buchtipp: Controlling im Zeitalter geopolitischer Spannungen Die makroökonomischen Veränderungen im Spannungsfeld von Globalisierung und Deglobalisierung erfordern strategische Neuausrichtungen der Unternehmenssteuerung. Dazu werden zunächst die geopolitischen Veränderungen analysiert und Auswirkungen auf die Unternehmen in der EU abgeleitet. Konkret empfohlen wird der Auf- und Ausbau der Steuerungsgrundlage ReProFlex. Dazu werden für jede Dimension, Resilienz, Prognosefähigkeit und Flexibilität, die Rolle des Controllings, die Weiterentwicklung etablierter Konzepte sowie die Integration in das Risikomanagement erarbeitet. Herausgeber: Internationaler Controller Verein Bestell-Nr.: E01401_47 / ISBN: 978-3-648-18512-4

Umfang: 131 Seiten / Einband: Broschur / Preis: 34,95 € inkl. MwSt. Weitere Informationen im Shop: Controlling im Zeitalter geopolitischer Spannungen - Resilienz, Prognosefähigkeit und Flexibilität als Steuerungsgrundlage