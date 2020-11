Jean Bramburger, Steuerberaterin, ist neben der Tätigkeit in einer mittelständischen Steuerkanzlei in Berlin auch selbstständig als Steuerberaterin in Potsdam tätig. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Bereich der ganzheitlichen Beratung von kleinen und mittelständischen Personen- und Kapitalgesellschaften und auch in der steuerlichen Begleitung von natürlichen Personen. Frau Bramburger ist als Autorin für die Haufe Group in den Bereichen Finance und Entgelt tätig sowie als Dozentin im Bereich der Online-Seminare sowie E-Trainings.