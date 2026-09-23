Deutsche Post stärkt Zusteller-Gesundheit mit Ergo²
Mit dem Programm Ergo² reagiert Deutschlands größter Paketdienstleister, die Deutsche Post, auf die hohen körperlichen Belastungen in der Paketzustellung. Angesichts weiter steigender Paketmengen sollen gesundheitliche Beschwerden und Arbeitsunfälle deutlich reduziert werden. Mit dem Programm sollen die Beschäftigten ihre Rückenmuskulatur sowie den gesamten Bewegungsapparat trainieren, um körperliche Verschleißerscheinungen im Berufsalltag vorzubeugen. Trotz des Programms fordert das Unternehmen weiterhin die gesetzliche Einführung einer Gewichtsgrenze von 23 Kilogramm für Pakete.
Umsetzung des Programms
Das Konzept wurde im Rahmen des zweijährigen Tests bei Zustellteams an ausgewählten Standorten erprobt, bevor es im Juli 2026 auf rund 150 Standorte bundesweit ausgeweitet wurde. Es bietet den Beschäftigten ein Gesundheits- und Ergonomieprogramm direkt am Arbeitsplatz. Physiotherapeuten und Sportwissenschaftler unterstützen die Zusteller dabei, rückenschonende Bewegungsabläufe und „gesunde Routinen“ für den Alltag zu erlernen. Hierzu zählen zum Beispiel das richtige Heben von Paketen, das sicheres Gehen auf unebenem Boden oder direkt anwendbare Entlastungsübungen wie den Ausfallschritt.
Positives Feedback zum Programm
An den Pilotstandorten wurden das neue Trainingsprogramm durchwegs positiv aufgenommen. Die Beschäftigten berichten von einer direkten Reduzierung von Alltagsbeschwerden. Durch die sogenannte „Mikro-Übungen“ wie die Aktivierung der Rumpfmuskulatur beim Scannen, so die Teilnehmer, würden Gelenke und Rücken im stressigen Alltag spürbar geschont. Die Übungen ließen sich leicht in feste Abläufe integrieren. „Erinnerungshilfen“ wie Checkkarten im Zustellfahrzeug würden weiterhin dazu beitragen, dass man die Anwendung der Übungen im Berufsalltag auch nicht vergisst. Nach Angaben der Deutschen Post gingen an den Pilotstandorten Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie Stolperunfälle zurück. Neben den gesundheitlichen Effekten sollen zudem laut Pressemitteilung des Unternehmens die gemeinsam durchgeführten morgendlichen Mobilisierungsrunden den Zusammenhalt und den Team-Spirit innerhalb der Standorte merklich verbessert haben.
Bedeutung für Branche
Die Initiative dürfte von den Wettbewerbern der Deutschen Post intensiv beobachtet worden sein. Das Trainings-, Präventions- und Ergonomiekonzept, das in den Arbeitsablauf integriert wird sowie betriebsweiter Präventionsprogramme werden für die Attraktivität eines Arbeitgebers in dieser Branche zunehmend wichtiger.
Weitere Informationen zum Nachlesen finden Sie unter: Deutsche Post startet umfangreiche Gesundheitsinitiative für Zustell-Teams
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