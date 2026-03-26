Arbeitsschutz 2026: Nachweispflicht für Schulungen steigt

Seit 2026 reicht die bloße Anwesenheitsdokumentation nicht mehr aus. Betriebe müssen nachweisen, dass Beschäftigte Schulungsinhalte verstanden und in der Praxis anwenden können. Dafür sollte der Frontalunterricht durch moderne Lernformate ergänzt werden.

Bis Ende des vergangenen Jahres reichte es für Betriebe aus, den „Lernerfolg“ von Unterweisungen durch bloße Anwesenheit eines Beschäftigten, dokumentiert durch eine Unterschrift, nachzuweisen. Im Rahmen des 2021 eingeführten Arbeitsschutzkontrollgesetzes (ArbSchKG) müssen die verantwortlichen Behörden ab 2026 verstärkt Kontrollen in den Unternehmen durchführen und dabei auch die Durchführung von Sicherheitsunterweisungen kontrollieren. Wesentliche Aspekte dabei: Wurden die Inhalte dieser Schulungen auch von allen Teilnehmern verstanden und verinnerlicht? Können sie die theoretisch gelernten Lerninhalte auch in der betrieblichen Praxis anwenden?

Konsequenzen für Betriebe

Das bedeutet, dass Unterweisungen im Rahmen von Betriebskontrollen eine verstärkte Relevanz bekommen. Die Unternehmen müssen durch regelmäßige, betriebsspezifische Unterweisungen, unter anderem zu Brandschutz, Erste Hilfe oder Gefahrstoffe, sicherstellen, dass sie die Vorschriften einhalten, um Bußgelder zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten. Neben der höheren Kontrolldichte (mindestens 5 Prozent der Unternehmen müssen von den Behörden aufgesucht werden) soll auch der verbesserte Datenaustausch zwischen Behörden und Unfallkassen dazu beitragen, dass einige Unternehmen Unterweisungen nicht länger als lästige Pflichtaufgabe verstehen können. Denn mangelhafte Nachweise des Lernerfolgs in Theorie und betrieblicher Praxis können dann schnell zu behördlichen Auflagen oder hohen Strafen führen.

Lernerfolg dokumentierbar machen

Mit dem konventionellen Frontalunterricht ist ein vom Gesetzgeber gewollter Lernerfolg aber kaum eindeutig zu belegen. Um diesen rechtssicher zu dokumentieren und darüber hinaus die Anstrengungen des Unternehmens bei Unterweisungen zu demonstrieren, könnten folgende Punkte hilfreich sein: