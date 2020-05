Auch wenn Sportvereine und Schwimmbäder langsam wieder öffnen, dauert es wahrscheinlich noch länger, bis das Bewegungsangebot wieder voll hochgefahren ist. Bei IN FORM gibt es ausgezeichnete Projekte für mehr Bewegung zu Hause oder am Arbeitsplatz.

Auch wenn Sportvereine und Schwimmbäder langsam wieder öffnen, dauert es wahrscheinlich noch länger, bis das Bewegungsangebot wieder voll hochgefahren ist. Bei IN FORM gibt es ausgezeichnete Projekte für mehr Bewegung zu Hause oder am Arbeitsplatz.

Die Partner von Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung, kurz IN FORM, bieten unterschiedliche Programme an, um dem stundenlangen Sitzen am Computer mit Bewegung zu begegnen. Zu den „Wir sind IN FORM“ ausgezeichneten Projekten gehören u. a. froach, Rückenfit.Online und Mein Gesundheitsmanager. Die Teilnahme bei diesen drei Anbietern wird von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert.

Minipausen mit dem grünen Frosch fördern die Konzentration

Wer’s ein bisschen verspielt mag, ist bei froach genau richtig. Bei froach ist es ein grüner Frosch, der das Bewegungstraining coacht. Die Übungen können überall und jederzeit ausgeführt werden. Jeder Nutzer kann sich aus rund 60 verschiedenen Übungen sein eigenes Programm zusammenstellen. Die Minipausen am Arbeitsplatz sind wirksam gegen Stress und Verspannungen. Sie aktivieren und fördern die Konzentration. Aktuell kann man den digitalen Bewegungsbegleiter 4 Wochen kostenlos nutzen.

Jederzeit mit dem klassischen Rückentraining beginnen

Ein eher klassisches Rückentraining bietet Rückenfit.Online. Das Programm ist als Kurs mit 10 Einheiten aufgebaut. Mit dem Kurs kann jederzeit begonnen werden. Jede Einheit setzt sich aus Hintergrundwissen und praktischen Übungen zusammen. Außerdem wird erklärt, wie sich rückengerechtes Verhalten in den Alltag integrieren lässt.

Sportlicher Auftritt verspricht Ganzkörperkräftigung

Mit seinem sportlichen Auftritt spricht der Online-Fitnesskurs von Mein Gesundheitsmanager eher jüngere, sportaffine Personen an. Der Kurs dauert insgesamt 10x 45 Minuten und wird als Video vermittelt. Außerdem gibt es zu jeder Einheit ein Handout im PDF-Format zum Herunterladen. Der theoretische Teil behandelt verschiedene Gesundheitsthemen. Der Schwerpunkt des Trainings ist die Ganzkörperkräftigung. Entwickelt wurde das Programm von Sportwissenschaftlern für Personen ohne behandlungsbedürftige Erkrankungen.

Fitness zuhause im Homeoffice: Training auf Augenhöhe

Wer schnell mal in Bewegung kommen will, wird auf der IN FORM-Seite selbst fündig. 24 Übungen in Bild und Text sorgen für Fitness zuhause im Homeoffice. Das sympathische an diesem Programm: Die Fotos sind einer privaten häuslichen Umgebung aufgenommen. Da fühlt man sich sofort auf Augenhöhe.

Übrigens ...

Laut den nationalen Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung sollen sich Erwachsene – auch und besonders in der Krisenzeit – mindestens

150 Min. pro Woche mit moderater Intensität bewegen, also z. B. schnell gehen, oder

75 Minuten mit höherer Intensität.

An 2 Tagen pro Woche sollten sie zudem muskelkräftigende Übungen machen.

Das könnte Sie auch interessieren

Tag der Rückengesundheit - Übungen und Tipps

Die 5 häufigsten Fehler beim Sitzen