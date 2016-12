Zeichentrickfiguren in einer realen Arbeitsumgebung machen den Reiz von „Nils erklärt den Arbeitschutz“ aus. Zielgruppe sind lernbehinderte Mitarbeiter in Werkstätten. Simon, der Hauptfigur neben Nils, passiert so manches Missgeschick an seinen ersten Arbeitstagen. Nach und nach lernt er alles rund um die Sicherheit am Arbeitsplatz kennen.