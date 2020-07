Bei der Studie „Gesund digital arbeiten?!“ ging es um Ursachen und Folgen von digitalem Stress. Aber auch um mögliche Präventionsmaßnahmen. Eine extra Broschüre stellt die Belastungsfaktoren vor und nennt Lösungsvorschläge.

Das Projekt Prävention für sicheres und gesundes Arbeiten mit digitalen Technologien (PräDiTec) hat in einer Studie mit mehr als 5.000 Teilnehmern zwölf Belastungsfaktoren der digitalen Arbeit herausarbeiten können. Aufbereitet als Informationsmaterial werden diese Faktoren nun präsentiert. Zu jeder Belastung werden zudem Lösungsvorschläge beschrieben.

Die 12 Belastungsfaktoren der digitalen Arbeit

Bei der Studie stellten sich folgende Faktoren als Belastungen der digitalen Arbeit heraus:

Nicht-Verfügbarkeit

Mangelnde Erfolgserlebnisse

Komplexität

Überflutung

Jobunsicherheit

Leistungsüberwachung

Verunsicherung

Gläserne Person

Omni- und Dauerpräsenz

Unzuverlässigkeit

Unterbrechungen

Unklarheit in der Rolle

Ein Beispiel: Belastungsfaktor Überflutung

Wenn in einem E-Mail-Postfach ständig neue Mails und Tickets eingehen und kein Ende der Arbeit mehr abzusehen ist, kann das zur Belastung werden. Die Überflutung bzw. das Gefühl von Beschleunigung und Zunahme von Arbeit entsteht dadurch, dass durch den Einsatz digitaler Technologien und Medien eine höhere Menge an Informationen bereitgestellt wird.

So kann man sich vor Überflutung schützen

Überflutung hängt eng zusammen mit der Erreichbarkeit. Sich von der digitalen Technik unabhängig machen, entstresst. Dazu lassen sich digitale Systeme z. B. so einstellen, dass nicht ständig Benachrichtigungen eingehen oder dass gefiltert wird, wie viele maximal in einem bestimmten Zeitraum eingehen können. Die Einstellung kann im Idealfall vom Mitarbeiter selbst vorgenommen werden. So kann er die Menge und seinen Rhythmus selbst bestimmen. Eine andere Möglichkeit ist es, die E-Mails nur zwei oder dreimal am Tag zu einem bestimmten Zeitpunkt abzufragen.

Die Kernpunkte der Studie „Gesund digital arbeiten?!“ sowie die 12 Belastungsfaktoren sind auf einer Infografik anschaulich dargestellt. Die Broschüre Belastungsfaktoren der digitalen Arbeit sowie die Infografik können auf der Projekt-Seite von PräDiTec kostenlos heruntergeladen werden.

